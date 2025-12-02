PowerWash Simulator 2 : un premier gros chiffre dévoilé

FuturLab a lancé à la fin du mois d'octobre PowerWash Simulator 2, la suite de son jeu à succès où nous devons nettoyer des objets, véhicules et bâtiments. Le premier volet, disponible dans le Game Pass, compte plus de 17 millions de joueurs, autant dire que les fans étaient nombreux à attendre ce second opus.

1 million de joueurs pour PowerWash Simulator 2





Cette semaine, FuturLab a annoncé que PowerWash Simulator 2 a attiré plus d'un million de joueurs pendant la première semaine après sa sortie. Pour rappel, le titre a été ajouté au catalogue du PC Game Pass et du Game Pass Ultimate dès le jour de sa sortie. Un chiffre qui a sans doute augmenté par la suite, mais le studio indépendant anglais se félicite de ce premier palier symbolique rapidement atteint. Pour marquer le coup, FuturLab partage une nouvelle bande-annonce, avec les excellentes notes obtenues par PowerWash Simulator 2 :

Du contenu additionnel pour PowerWash Simulator 2 en 2026





Les développeurs n'en ont pas terminé avec PWS 2. Des mises à jour sont prévues pour corriger des bugs et problèmes techniques. Mais surtout, FuturLab a déjà annoncé trois boulots additionnels gratuits (les Caldera Chronicles) et autant de packs DLC payants, qui sortiront en 2026.

