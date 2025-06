La Switch 2 est un carton mondial, un premier gros chiffre de ventes dévoilé par Nintendo

En France ce sont 169000 consoles qui se sont écoulées durant le weekend, soit un record également (c'était un peu moins de 110000 pour la PS5 et la Switch).

Nintendo n'a pas menti sur leur machine et on a exactement ce qui a été présenté depuis le début de l'année. Et quand on voit ce qu'ils ont été capables de faire sur la Switch 1 en terme de jeux, on se doute bien du potentiel de cette Switch 2.

Dans tous les cas ce lancement ferme la bouche aux détracteurs de la première heure, qui, comme toujours, sont bien les seuls à faire du bruit.