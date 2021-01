PS5 : « le plus gros lancement de console de tous les temps », et c'est PlayStation qui le dit

Avant de lâcher des périodes de sortie pour une bonne partie du line-up connu de la PS5 via une vidéo promotionnelle dans le cadre du CES 2021, nous avons eu droit à un laïus de Jim Ryan. Le président de Sony Interactive Entertainment s'est félicité de la diversité et de la qualité des jeux proposés par les PlayStation Studios, et des nouveaux horizons qui se dessinent avec l'arrivée du film Uncharted et la série The Last of Us.

Il a cependant lâché une petite phrase que nous n'avions pas entendu en tant que telle jusqu'à présent, à propos des chiffres de vente de la PlayStation 5. Toujours sans donner de nombre de machines vendues, il a officialisé que la PlayStation 5 avait réalisé le meilleur lancement de tous les temps pour une console de jeu vidéo, et pas qu'aux États-Unis.

La PlayStation 5 a réalisé le meilleur lancement de Sony Interactive Entertainment, et le plus gros lancement de console de tous les temps.

L'objectif affiché du constructeur était de faire mieux que la PS4 sur ses premiers mois, en dépassant les 7 millions d'exemplaires écoulés entre novembre 2013 et mars 2014. Il est bien parti, reste désormais à savoir s'il arrivera à fournir les stocks suffisants pour répondre à la demande et donc dépasser ce cap symbolique... En attendant, il est toujours impossible de commander une PS5, au contraire de ses jeux et accessoires.