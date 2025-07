TEST HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT, un gameplay 5 étoiles dans un emballage discount

C’est beau la bagarre ?





Hunter x Hunter, c’est culte. Le genre d’anime qui soulève des débats passionnés à table, avec des « Non mais Meruem c’est le GOAT » toutes les deux phrases. Alors forcément, voir débarquer un jeu de combat estampillé Nen x Impact sur consoles et PC avait de quoi exciter les fans. Surtout quand nous savons que derrière, nous retrouvons Eighting, les maîtres d’œuvre de Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds ; Oui, rien que ça. Alors, est-ce que ce HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT réussit à faire vibrer la fibre du fan tout en accrochant les amateurs de versus fighting ? Spoiler : oui, mais non en fait.

C’est propre, efficace, mais totalement générique.

Visuellement, HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT jongle entre fidélité à l’anime et économies de bout de ficelle. Les modèles 3D des personnages sont globalement réussis : Gon, Hisoka ou Killua conservent leur charisme, avec des traits bien retranscrits et des couleurs éclatantes. Mais à bien y regarder, tout manque de souplesse. Les animations sont rigides, parfois mécaniques, et les effets visuels des attaques n’ont pas vraiment de patate. Il suffit de voir un Hatsu balancé façon gif mal bouclé pour sentir que le budget n’a pas dépassé le stade de la bêta fermée. Ce n’est pas moche, mais ça reste fainéant, et ça se voit dès les premiers combats.

Côté décors, c’est pareil... Nous sommes sur le minimum syndical. Les arènes manquent de vie, d’interactions ou même d’un peu de profondeur dans la mise en scène. Certains arrière-plans paraissent figés, comme s’ils attendaient une mise à jour qui ne viendra jamais. Pourtant, le jeu tourne bien, sans ralentissements, même lors des enchaînements les plus frénétiques en 3v3. Et dans ce genre de production, la fluidité reste un luxe appréciable. Bref, HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT ne fait pas saigner les yeux, mais il ne décroche aucun Nen d’or artistique.

La bande-son joue la carte de la sécurité. Nous y retrouvons des musiques rock et électro bien calibrées pour accompagner les affrontements, sans jamais vraiment marquer les esprits. C’est propre, efficace, mais totalement générique. Heureusement, les doubleurs officiels de l’anime sont là, et leurs performances redonnent un peu de relief à l’ensemble, même si elles sont cantonnées à quelques lignes balancées entre deux écrans fixes. Pas de thème mémorable, pas de folie sonore, mais rien de honteux non plus ; la BO fait le job, sans plus.

Notation Graphisme 12 20 Bande son 13 20 Jouabilité 16 20 Durée de vie 7 20 Verdict 11 20