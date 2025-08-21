PREVIEW Marvel’s Deadpool VR : nos impressions après 30 minutes sur Meta Quest 3

De quoi devenir fou... ou pas !





Deadpool et la réalité virtuelle... difficile de ne pas voir le potentiel. D’un côté, un mercenaire grande gueule, imprévisible et immortel, qui adore casser le quatrième mur. De l’autre, une technologie qui nous colle littéralement dans la peau de notre personnage. Forcément, ça intrigue. La question, c’était surtout : est-ce que ça marche une fois que nous enfilons le casque ? Parce que oui, pour ceux qui n'ont pas suivi, Marvel’s Deadpool VR arrive sur Meta Quest. Nous sommes à la Gamescom, après une session d’une bonne demi-heure, nous vous livrons brièvement nos impressions. Alors ? Eh bien cette production est tout aussi bordélique que son héros... et ça fonctionne étonnamment bien !

Marvel’s Deadpool VR n’est pas subtil, il ne cherche pas à l’être : c’est un défouloir coloré et irrévérencieux.

Dès les premières secondes, impossible de se tromper. Les blagues fusent, les provocations tombent à la pelle, et Deadpool nous parle directement, comme s’il savait que nous sommes là, planqués derrière un casque VR. C’est perturbant, mais c’est exactement ce que nous attendions de lui. En quelques instants, nous oublions que nous “jouons un super-héros”, parce qu'au final... nous sommes Deadpool. Avec ses répliques débiles, son humour tordu et, bien sûr, son immortalité. Car Wade Wilson n’est pas juste un combattant doué, il est capable de survivre à tout, même aux pires blessures, grâce à son facteur de régénération. Et ce côté invincible, en VR, permet aux développeurs de se lâcher complètement.

Le jeu mise tout sur l’action. Nous attrapons les katanas, nous dégainons les flingues, et nous nous jetons dans la mêlée sans réfléchir. Les vagues d’ennemis débarquent les unes après les autres, ça bouge dans tous les sens, et la fluidité du gameplay donne un vrai sentiment de puissance. Les combats sont sanglants, parfois même complètement absurdes : décapitations, démembrements, geysers de sang, tout y passe. Mais plutôt que de verser dans un réalisme choquant, le studio a choisi une direction artistique cartoon. Et c’est une excellente idée. Le rendu coloré et stylisé rend ces excès beaucoup plus digestes, presque drôles, et colle parfaitement à l’humour noir de Deadpool.

Au milieu de ce chaos, un petit système vient pimenter le tout : une jauge de kills qui se remplit au fil des affrontements. Une fois activée, elle permet de mettre la main sur les armes emblématiques d’autres héros Marvel. Autrement dit, si nous enchaînons les éliminations avec style, nous pouvons balancer des flèches avec l’arc de Hawkeye, manier le marteau de Thor, ou lancer les cartes explosives de Gambit. C’est complètement décalé, mais c’est justement ce qui fait mouche. Nous nous surprenons à vouloir enchaîner les coups les plus classes possibles juste pour tester ces bonus, et ça apporte un vrai vent de fraîcheur au gameplay.