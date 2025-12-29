TOP 10 2025 : le GOTY de Martial, Rédacteur en Chef

2025 a été une année étonnamment riche côté jeu vidéo, une de celles où je me suis surpris à lancer des titres sans trop d’attentes pour finalement y laisser des heures, parfois des soirées entières. Mes jeux préférés de l’année n’ont pas tous cherché à en mettre plein la vue, mais ils ont su créer ce lien un peu particulier qui fait que je pense encore à eux une fois la console éteinte. Certains m’ont accroché par leur univers, cette capacité à installer une ambiance en quelques minutes, à me donner l’impression d’être ailleurs sans avoir besoin d’en faire des tonnes. D’autres m’ont marqué par leur rythme, leur manière de respecter mon temps tout en me donnant constamment envie d’y revenir. 2025 m’a surtout rappelé à quel point un jeu peut être mémorable sans forcément être parfait, tant qu’il sait exactement ce qu’il veut proposer.

Ce qui ressort aussi de cette année, c’est la diversité des émotions que ces jeux m’ont fait traverser. J’ai autant apprécié les expériences intimes et presque silencieuses que les titres plus généreux, plus bruts, capables de me faire sourire bêtement ou de me tendre les nerfs juste ce qu’il faut. Certaines producions m’ont surpris en cours de route, révélant une profondeur que je n’avais pas vue venir, tandis que d’autres ont brillé par la précision de leur gameplay, ce fameux équilibre entre challenge et plaisir qui donne envie de se dépasser sans jamais décourager.

Au final, mes titres préférés de 2025 sont ceux qui ont réussi à s’inscrire dans mon quotidien, parfois discrètement, parfois avec fracas, mais toujours avec cette petite étincelle qui rappelle pourquoi le jeu vidéo reste, à mes yeux, un terrain d’émotions et de découvertes sans égal.

