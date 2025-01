TOP 5 2024 : le GOTY de Martial, rédacteur en chef

Salut la communauté, avant toute chose, j’espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous avez pu vous reposer devant votre jeu vidéo préféré. Bien, il est temps de faire le bilan, et cette fois-ci, nous avons pris la décision de vous partager nos coups de cœur à part, dans un billet adéquat. Par ailleurs, vous pouvez jeter un œil aux titres qui ont su transporter Amaury : TOP 5 2024 : le GOTY d'Amaury, rédacteur et testeur.

Bref, entrons dans le vif du sujet ! Je trouve que 2024 a été une année folle, il y en a vraiment eu pour tout le monde. De mon côté, je suis toujours centré sur les vieilles licences. Quand un éditeur remet au goût du jour une production qui a su me prendre aux tripes durant mon adolescence, bien évidemment je craque, car j’ai envie de retrouver ces sensations d’antan. Donc oui, quand on me dit que Dragon Ball, Final Fantasy ou encore Silent Hill sont de retour, un sentiment nostalgique m’envahit. Il y a eu aussi de la nouveauté, de la fraîcheur, de gros titres qui ont marqué les esprits, mais bon, j’arrête de parler et passons au concret !

5 - Stellar Blade









Voilà une production que je regardais du coin de l’œil, sans en attendre quoi que ce soit. Et au final, j’ai passé un super moment. En fait, j’adore les jeux électriques, le tout avec un univers décalé, et je suis super fan d’EVE ; elle a une prestance digne de Bayonetta. Bref, pour faire simple, j’ai eu beaucoup de mal à lâcher la manette. Vivement une suite !

TEST Stellar Blade : la séduisante EVE a de bons arguments pour... convaincre

4 – DRAGON BALL: Sparking! ZERO









Pour moi, Dragon Ball, c’est la vie. Et quand Bandai Namco a annoncé le retour de la licence Sparking (Budokai Tenkaichi par chez nous), mon cœur s’est arrêté. C’est un titre que j’adore jouer tranquillement de mon côté, seul sur mon canapé ou avec mon entourage uniquement. Dès que je lance une partie, je retrouve mes yeux de gamin. Curieux de voir ce que Spike Chunsoft a prévu pour cette production au fil du temps.

TEST DRAGON BALL: Sparking! ZERO, le phénix renaît de ses cendres

3 – Silent Hill 2









Ah là là, Silent Hill... C’est une franchise qui m’a suivi au fil des générations. La licence a connu quelques navets, mais les quatre premiers restent des incontournables à mes yeux. Konami a pris la décision de ressortir un classique et suivre un peu la tendance des remakes. Le 2 est de retour sous une nouvelle facette et, sans surprise, j’ai craqué. Alors ? J’ai adoré, même si j’ai trouvé le jeu un peu lisse, avec une atmosphère qui s’éloigne un brin de l’original. Mais j’ai tout de même passé un excellent moment devant mon écran.

TEST Silent Hill 2 : le brumeux remake d'un chef-d'œuvre

2 – Final Fantasy VII Rebirth









Comment dire... Merci, Kazushige Nojima ! Ce monsieur est un génie qui arrive à torturer notre cerveau pour nous faire poser des questions. Si vous êtes un fan de Final Fantasy VII, vos poils se sont forcément dressés en jouant à Rebirth. J’avais lu On the Way to a Smile vers 2010, et je me suis replongé dans ce livre avant de jouer à ce deuxième volet. Et à mon sens, non, ce n’est pas un « remake », mais une suite au jeu de 1997, et ce fameux bouquin lie ces deux univers. Je n’en dirai pas plus, mais Rebirth a su prendre mon petit cœur et le faire battre très fort ! Hâte de mettre la main sur le troisième et ultime chapitre.

TEST Final Fantasy VII Rebirth : un véritable voyage émotionnel

Avant de vous livrer mon GOTY, voici quelques titres que j’ai adoré faire en 2024 :

Helldivers 2

Metaphor Refantazio

Tekken 8

Batman: Arkham Shadow

Dragon Quest III HD-2D Remake

Sonic X Shadow Generations

Black Myth: Wukong

Princess Peach: Showtime!

Indiana Jones et le Cercle Ancien

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Le Vaillant Petit Page

Balatro

Crow Country

Tomb Raider I-III Remastered

Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered

Et bien d’autres…

1 – Astro Bot









Merci, merci, et encore merci à la Team Asobi. Certains diront que ce n’est qu’un simple jeu de plateforme, moi, je suis plutôt du style à vous dire que c’est un voyage dans nos souvenirs. J’ai grandi avec Nintendo, SEGA, et bien sûr PlayStation. La firme rend hommage à toutes les branches, à toutes les générations, dans un jeu frais et amusant. Les mécaniques sont terribles, la direction artistique est plaisante, Astro Bot est devenu un incontournable pour moi. Oui, c’est un titre que je vais lancer avec plaisir chaque été, il fait désormais partie de ma liste des jeux classiques à faire et à refaire chaque année.

TEST ASTRO BOT : un voyage extraordinaire dans les souvenirs