PlayStation Plus : tous les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en août 2025 dévoilés, Spider-Man est de sortie !

Un très bon mois pour les abonnés Extra et Premium





Après un bel arrivage en juillet, les prochaines nouveautés proposées dans les Catalogues des Jeux et des Classiques accessibles aux abonnés Extra et/ou Premium du PlayStation Plus vont encore une fois avoir de quoi plaire avec en têtes d'affiche le dernier Mortal Kombat dans sa déclinaison standard et le premier Marvel's Spider-Man d'Insomniac Games, aussi bien dans sa déclinaison d'origine que son remaster PS5. Nous y retrouvons également le dernier Vanillaware, Sword of the Sea le jour de sa sortie et les deux Resident Evil de la PS1 qui avaient été promis.

La liste des ajouts au PlayStation Plus Extra et Premium en août 2025





Les 11 jeux listés ci-dessous seront disponibles à compter de la semaine prochaine, le mardi 19 août.

PlayStation Plus Extra et Premium | Catalogue des Jeux Mortal Kombat 1 (PS5)

Marvel's Spider-Man (PS5, PS4)

Sword of the Sea (PS5)

Earth Defense Force 6 (PS5, PS4)

Unicorn Overlord (PS5, PS4)

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key (PS5, PS4)

Indika (PS5)

Harold Halibut (PS5)

Coral Island (PS5) PlayStation Plus Premium | Catalogue des Classiques Resident Evil 2 (PS1)

Resident Evil 3 (PS1)

Une nouvelle démo pour les abonnés Premium





De plus, une version d'essai de Death Stranding 2: On the Beach sera proposée en parallèle aux joueurs disposant de l'abonnement le plus coûteux. Il leur sera possible de jouer durant cinq heures au début de l'aventure et de conserver leurs Trophées et progression si jamais ils décident ensuite de l'acheter.

Si vous souhaitez vous abonner, des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.

Lire aussi : PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en août 2025 dévoilé et, sans mentir, c'est un très bon mois