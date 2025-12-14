TEST ARC Raiders : un nouveau souffle pour le genre extraction ?

Une Terre hostile comme terrain de jeu





ARC Raiders est un jeu d’extraction PvPvE développé et édité par Embark Studios, disponible depuis le 30 octobre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/ S. Le joueur incarne un Raider envoyé à la surface d’une Terre ravagée afin de récupérer des ressources, accomplir des contrats et tenter de rejoindre un point d’extraction vivant. Chaque sortie engage l’équipement transporté, et la mort signifie une perte totale, sans compensation. Nous nous sommes lancés dans cette expérience, il est temps de vous en parler.

Chaque expédition ressemble à un pari où la prudence compte autant que l’audace.



Le titre s’inscrit dans un genre déjà bien balisé, souvent associé à Escape from Tarkov, mais ARC Raiders cherche à en proposer une lecture plus lisible. L’objectif n’est pas de simplifier à l’extrême, mais d’abaisser certaines barrières d’entrée sans sacrifier la tension ni le sentiment de danger permanent. Dès les premières heures, le jeu affirme cette volonté d’équilibre entre accessibilité et exigence. La direction artistique joue un rôle central dans cette approche.

Reposant sur Unreal Engine 5, le jeu propose des environnements détaillés et cohérents. Ruines urbaines, complexes industriels abandonnés et paysages dévastés composent un monde austère, presque silencieux, où chaque zone donne l’impression d’avoir été abandonnée dans l’urgence. Les variations de luminosité et les conditions météorologiques influencent directement la lisibilité du terrain et renforcent la prudence nécessaire à chaque déplacement.



Le sound design s’impose rapidement comme un élément clé de l’expérience. Les bruits de pas, les échos dans les bâtiments vides et les sons lointains participent à une tension constante. Les machines ARC se signalent souvent par des indices sonores avant même d’être visibles. L’écoute devient alors un outil de survie à part entière, parfois plus fiable que la vue. Le monde de surface reste volontairement dépourvu de vie humaine organisée. Il n’existe pas de véritable espace social à ciel ouvert. Toute l’activité se concentre dans le refuge souterrain, un hub fonctionnel servant de point de préparation et de gestion. Ce choix renforce la cohérence de l’univers, mais pourra décevoir les joueurs espérant une surface plus incarnée ou plus vivante.