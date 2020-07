Test Drive Unlimited: Solar Crown, un teaser et des promesses pour le nouveau jeu de course

Nacon avait vendu la mèche avant son Nacon Connect : un nouveau Test Drive Unlimited a bel et bien été révélé lors de la présentation numérique de ce soir. Son petit nom, c'est Test Drive Unlimited: Solar Crown, et il est développé par KT Racing, studio derrière les derniers WRC et V-Rally 4.

Solar Crown, c'est le nom du championnat virtuel déjà présent dans le précédent épisode, qui reviendra dans une version toujours très libre cette fois-ci. Le tournoi n'imposera que très peu de contraintes sur le parcours du joueur, qui pourra faire les défis qu'il veut pour progresser. Notre terrain de jeu, ce sera une île à l'échelle 1:1 où tout peut être visité et remplie de challenges.

Les développeurs ne montrent pour le moment l'expérience qu'avec un teaser, mais vantent un gameplay plus moderne qui héritera des qualités des jeux de rallye de KT Racing, et notamment de leur moteur physique. En revanche, aucune date de sortie n'est avancée pour ce Test Drive Unlimited: Solar Crown, car le studio veut prendre son temps et écouter les désirs de la communauté.

Aucune console d'accueil n'est d'ailleurs mentionnée pour le moment, mais PS5, Xbox Series X et PC sont sûrement visés. En attendant, vous pouvez vous refaire les anciens Test Drive Unlimited, vendus à bas prix à la Fnac.