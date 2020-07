Test Drive Unlimited : le retour de la franchise teasée, rendez-vous à la Nacon Connect

Test Drive est une franchise de jeux de course qui parlera surtout aux joueurs des années 90 et 2000, car depuis 2012 et Test Drive Unlimited: Ferrari Racing Legends, aucun opus n'est sorti sur le marché. Et pourtant, elle va bien faire son retour prochainement, comme l'affirme ce teaser publié tout récemment :

Le message est clair, les amateurs de jeux de course ont rendez-vous le 7 juillet prochain pour découvrir un nouvel épisode Test Drive lors de la Nacon Connect, il devrait en toute logique s'agir d'un Test Drive Unlimited 3 développé par KT Racing (anciennement Kylotonn), Bigben ayant racheté la franchise en 2016 et a teasé son retour en mars dernier, affirmant que le titre sera développé par le studio français. Ce dernier s'occupe également des jeux WRC, du moins jusqu'en 2022.

Ce nouveau Test Drive devrait sortir sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X, rendez-vous dans quelques jours seulement à la Nacon Connect pour le découvrir. Si vous avez encore votre Xbox 360, le premier Test Drive Unlimited est vendu 8,23 € par l'intermédiaire de la Fnac.