Test Drive Unlimited Solar Crown : voitures cultes, missions de convoyage, mode solo, les grosses nouveautés de la Saison 3 dévoilées

Après un faux départ en septembre dernier, Test Drive Unlimited Solar Crown continue d'accueillir du contenu au fil des Saisons. Nacon et KT Racing ont fort à faire pour améliorer leur jeu de course, mais la Saison 3 présentée hier soir lors de la Nacon Connect 2025 devrait ravir les joueurs.

La Saison 3 de Test Drive Unlimited Solar Crown rajoutera un mode solo pour jouer contre des IA (et mettre le jeu en pause) avec une option de choix de difficulté, des plaques d'immatriculation personnalisables, trois nouvelles voitures (Aston Martin Valour, DeLorean DMC-12 et Ferrari LaFerrari Aperta), des courses de navigation, des missions de convoyage, des évènements hebdomadaires et un Solar Pass avec 50 niveaux. Les développeurs annoncent également avoir amélioré d'autres points, donc le son des Porsche 918 Spyder et 911 R, le système d'embrayage et les volants.

La date de sortie de la Saison 3 de Test Drive Unlimited Solar Crown est fixée au 19 mars 2025, vous pouvez acheter le jeu de course à partir de 21 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.