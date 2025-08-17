BON PLAN : Kirby et le monde oublié + Le pays des étoiles filantes, la version Switch 2 en précommande à prix adouci

Kirby va revenir se goinfrer sur Switch 2





C'est en 2022 que sortait Kirby et le monde oublié sur Switch, un platformer avec la célèbre boule rose, cette fois accompagnée par Elfilin pour une aventure prenant place dans un monde post-apocalyptique. Alors que la Switch 2 aura droit au jeu de course Kirby Air Riders d'ici la fin de l'année, Nintendo a également décidé de proposer un DLC exclusif à la console pour cette ancienne production, en plus d'améliorations techniques. Au programme, des stages astralés inédits, au moins trois nouveaux Transmorphismes que sont le Ressort transmorphé, le Rouage transmorphé et la Pancarte transmorphée, ainsi que quelques ajouts supplémentaires du côté des figurines et du Colisée. Outre la possibilité d'effectuer une mise à niveau payante coûtant 19,99 €, le plus rentable est de se procurer son édition physique !

Où précommander Kirby et le monde oublié sur Switch 2 à pas cher ?





Comme pour d'autres NS2 Edition, la plupart des revendeurs proposent le jeu sur cartouche une vingtaine d'euros moins cher que le tarif pratiqué sur l'eShop. Rappelons également que cette dernière pourra être utilisée aussi bien sur Switch que sur Switch 2, les nouveautés restant propres à la nouvelle console. Donc à moins de déjà posséder un exemplaire, c'est le meilleur moyen de découvrir cet excellent jeu de plateforme en 3D.

La date de sortie de Kirby et le monde oublié – Nintendo Switch 2 Edition + Le pays des étoiles filantes est pour rappel fixée au 28 août 2025.

