TEST Wordomi : jouer avec les mots autrement grâce à la réalité mixte

Quand les mots prennent forme et invitent à ralentir





Wordomi ne cherche pas à marquer les esprits par la démonstration. Dès les premières minutes, le jeu affiche clairement ses intentions. Pas de surenchère visuelle, pas de mise en scène forcée. Le studio Field Of Vision préfère aller droit au but et proposer une expérience simple, lisible et posée, en s’appuyant sur les possibilités offertes sur des mots et la réalité mixte. Très vite, une sensation s’installe. Celle d’un jeu qui ne cherche pas à nous presser. Wordomi donne envie de ralentir, de prendre quelques secondes avant chaque tentative, de réfléchir sans contrainte. Cette approche calme tranche avec beaucoup de productions VR et participe immédiatement à son identité.

Dès les premières minutes, Wordomi donne envie de ralentir et de réfléchir autrement. Manipuler les lettres dans l’espace change vraiment le rapport aux mots?.

Le principe est très simple. Des blocs de lettres flottent autour de nous et il faut les manipuler pour former des mots. Nous les attrapons, nous les faisons pivoter, nous ajustons notre position pour les aligner correctement. Ce rapport direct avec les lettres change la perception du puzzle. Les mots ne sont plus de simples éléments à déplacer, ils occupent réellement l’espace. Chaque essai devient plus engageant, presque physique. Le support du français renforce cette immersion. Le jeu permet de réfléchir naturellement, sans adaptation mentale permanente. Pour un puzzle basé sur le vocabulaire, c’est un confort évident qui rend l’expérience plus fluide et plus agréable.

Le contenu proposé s’avère solide. Plus de deux cents puzzles sont répartis à travers plusieurs modes. Le mode classique accompagne progressivement le joueur avec une difficulté bien dosée. Les variantes viennent casser la routine en imposant des thèmes ou des contraintes spécifiques. Le puzzle quotidien ajoute un rendez-vous régulier et le mode Zen supprime toute forme de pression liée au temps ou aux vies. L’ensemble donne envie de revenir, parfois sans objectif précis, juste pour le plaisir de jouer.

La prise en main est immédiate. Les contrôleurs répondent parfaitement, mais le suivi des mains apporte un vrai supplément de sensation. Attraper directement les lettres renforce l’impression de manipuler de véritables objets. Le passthrough permet de conserver une partie de l’environnement réel, ce qui rend l’expérience plus légère et moins isolante. Grâce à cette option, il est d'ailleurs tout a fait possible de jouer tout en regardant la télévision où encore en prenant son café au bistro du coin. Dans ce cadre, Wordomi se montre particulièrement relaxant.

À ce stade, le jeu a déjà réussi l’essentiel. Installer une ambiance, proposer une interaction agréable et donner envie de continuer.

Notation Verdict 15 20