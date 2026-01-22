Super Mario Bros. Wonder et son DLC Rendez-vous au parc Bellabel se trouvent une date de sortie sur Switch 2, avec des amiibo inédits

Une date pour découvrir le parc Bellabel





Lors du dernier Nintendo Direct en septembre 2025, les annonces en lien avec les célébrations du 40e anniversaire de Super Mario avaient été multiples. En plus de pouvoir découvrir en février Mario Tennis Fever et en avril Super Mario Galaxy Le Film, il y aura entretemps le retour de Super Mario Bros. Wonder. En effet, une Nintendo Switch 2 Edition avec du contenu inédit avait alors été annoncée pour le printemps et vient d'être datée au 26 mars 2026, bande-annonce à l'appui.

Le contenu inédit détaillé





Avec ce DLC Rendez-vous au parc Bellabel, nous aurons accès à l'Aire de loisirs, composée de deux places dédiées à différentes activités. La première se nomme Place du multijoueur local et proposera 17 attractions jouables à quatre sur une seule Switch 2 ou sur quatre consoles via GameShare. La Place des salons de jeu se destinera quant à elle au online (12 joueurs) et aux parties en sans fil local (8 joueurs), avec 6 attractions supplémentaires. Oui, c'est loin d'être un argument suffisant pour repasser à la caisse, mais ce n'est heureusement pas tout !

Une autre zone de jeu, le Camp de base, abritera le Camp d'entraînement de la brigade Toad, permettant de relever des défis dans les niveaux préexistants de l'aventure seul ou à quatre afin de remporter des écussons en montant dans les rangs.

Et si cela ne vous convainc toujours pas, un léger scénario inédit mettant en scène les Terreurs de Bowser devrait déjà davantage vous intéresser. Dans celui-ci, il faudra récupérer les 7 fleurs de Bellabel qui ont été dérobées, donnant notamment lieu à tout autant d'affrontements de boss. De plus, Harmonie va devenir jouable, accompagnée par Luma en coopération, qui ne servira qu'à aider en volant à travers les niveaux. La petite étoile sera également contrôlable à la souris.

Notez la présence d'un mode Coup de pouce où les dégâts ne font rien au personnage et les chutes n'entraînent pas de perte de vie. Bref, cela ne s'adressera pas à la plupart d'entre nous, mais à un public très casual. Enfin, la vidéo introduit sans la nommer une nouvelle transformation en fleur.

Détails de commercialisation, nouveaux amiibo et Fleur cancan





Vous pourrez vous procurer Super Mario Bros. Wonder : Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel en boîte et sur l'eShop à son lancement, ou simplement la mise à niveau dans le cas où vous auriez déjà le jeu sur Switch. Cette dernière coûtera 19,99 €, à l'instar de celle pour Kirby et le monde oublié par exemple.

De plus, trois amiibo représentant Mario éléphant, Poplin et le prince Florian, ainsi que Captain Toad et une Fleur cancan seront commercialisés le même jour.

D'ailleurs, cette dernière aura également droit à une réplique parlante (en 11 langues), d'elle-même environ deux fois par heure ou à tout moment en appuyant sur son bouton. Elle tiendra compte de l'heure et de la température du lieu dans ses dialogues, mais la bouclera pendant que nous dormons. Bref, c'est assez spécial et si les fans se la procureront pour la collection, pas sûr que tout le monde désire l'entendre parler au quotidien. Sa date de sortie est fixée au 12 mars au prix de 29,99 €, notamment via le My Nintendo Store.

La version Switch est actuellement disponible à 49,99 € chez Cdiscount.

