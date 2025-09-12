Super Mario Bros. Wonder : une Nintendo Switch 2 Edition annoncée avec du contenu inédit

Super Mario Bros. Wonder : une Nintendo Switch 2 Edition annoncée avec du contenu inéditpar Amaury M.
Le jeu de plateforme va faire son retour avec un Royaume des Fleurs pour s'amuser entre amis.
Super Mario Bros. Wonder de retour sur Switch 2
Dernier gros jeu en date de la franchise, Super Mario Bros. Wonder a fait le bonheur des amateurs de jeux de plateforme sur Switch 1, mais comme d'autres titres, il va avoir droit à une seconde vie sur Switch 2. À l'occasion du Nintendo Direct célébrant les 40 ans de la franchise, le constructeur japonais a officialisé une Nintendo Switch 2 Edition de Super Mario Bros. Wonder, avec du contenu inédit.
Quoi de neuf dans Super Mario Bros. Wonder sur Switch 2 ?
Super Mario Bros. Wonder : Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel proposera évidemment des graphismes améliorés, mais également le Royaume des Fleurs, qui permettra de s'adonner à des mini-jeux en multijoueur avec ses amis. La courte bande-annonce, visible ci-dessous, montre déjà quelques épreuves, dans le pur esprit de Super Mario Bros.:
Quand sortira Super Mario Bros. Wonder sur Switch 2 ?
Super Mario Bros. Wonder : Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel sera disponible au printemps 2026, sur Switch 2. Vous pouvez acheter la Nintendo Switch 2 à 439 € chez Leclerc.
