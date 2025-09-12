Super Mario Bros. Wonder : une Nintendo Switch 2 Edition annoncée avec du contenu inédit

Super Mario Bros. Wonder de retour sur Switch 2





Dernier gros jeu en date de la franchise, Super Mario Bros. Wonder a fait le bonheur des amateurs de jeux de plateforme sur Switch 1, mais comme d'autres titres, il va avoir droit à une seconde vie sur Switch 2. À l'occasion du Nintendo Direct célébrant les 40 ans de la franchise, le constructeur japonais a officialisé une Nintendo Switch 2 Edition de Super Mario Bros. Wonder, avec du contenu inédit.

Quoi de neuf dans Super Mario Bros. Wonder sur Switch 2 ?





Super Mario Bros. Wonder : Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel proposera évidemment des graphismes améliorés, mais également le Royaume des Fleurs, qui permettra de s'adonner à des mini-jeux en multijoueur avec ses amis. La courte bande-annonce, visible ci-dessous, montre déjà quelques épreuves, dans le pur esprit de Super Mario Bros.:

Quand sortira Super Mario Bros. Wonder sur Switch 2 ?





Super Mario Bros. Wonder : Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel sera disponible au printemps 2026, sur Switch 2. Vous pouvez acheter la Nintendo Switch 2 à 439 € chez Leclerc.

