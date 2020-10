Super Mario Bros. 35 : le Battle Royale gratuit et exclusif au Nintendo Switch Online est disponible

Inspiré par Tetris 99, lui-même né de la mode des Battle Royale, Super Mario Bros. 35 vient fêter les 35 ans du héros de Nintendo d'une manière inattendue. Il nous propose des batailles à 35 joueurs, alors que chacun avance dans des séquences de plateformes rappelant les jeux originaux, et que des malus sont envoyés à nos adversaires selon nos performances.

Le titre avait été révélé il y a quelques semaines, et il est disponible à compter d'aujourd'hui sur Nintendo Switch. Cela méritait bien une bande-annonce de lancement pour nous rappeler son concept.

Super Mario Bros. 35 propose toute l'action du jeu de plateforme de la console NES en y ajoutant une subtilité inédite : 34 adversaires ! Jouez contre la montre dans une partie pouvant accueillir 35 joueurs qui s'affrontent simultanément sur des niveaux du jeu Super Mario Bros. Eliminez des ennemis pour déstabiliser les autres joueurs dans une partie en ligne afin de triompher et d'être le dernier Mario en lice. Les joueurs expérimentés redécouvriront les niveaux bien connus du jeu Super Mario Bros., et les débutants rejoindront la communauté de joueurs pour se lancer dans l'aventure Super Mario Bros. Dans Super Mario Bros. 35, tous les joueurs jouent sur le même niveau avec un temps limité. Quand des ennemis sont vaincus, ils sont envoyés sur les niveaux des autres adversaires et le joueur gagne ainsi un peu de temps. Attention toutefois, car cette mécanique fonctionne aussi dans l'autre sens : chaque joueur peut devenir la cible d'un adversaire qui joue bien. Choisissez l'une des quatre stratégies d'attaque et utilisez les objets judicieusement pour distancer vos adversaires. N'oubliez pas de revenir régulièrement pour participer aux défis quotidiens, sans oublier les batailles spéciales.

Super Mario Bros 35. est entièrement gratuit, mais il est exclusivement téléchargeable via l'eShop par les abonnés au Nintendo Switch Online, le service à 19,99 € par an. Et, dernière pirouette : il ne sera jouable que jusqu'au 31 mars 2021. Cette décision n'a pas encore été expliquée, mais nous avons déjà du mal à croire que Nintendo arrêtera un tel jeu s'il rencontre le succès escompté.