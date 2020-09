Super Mario Bros. 35 : Mario se met au Battle Royale à 35 joueurs sur Switch, déjà une date de sortie (et une date de fin)

Le concept du Battle Royale est décidément le plus fort du moment, alors que toutes les licences tentent de l'adapter à leur sauce. Et si Tetris a réussi à le faire avec Tetris 99, pourquoi Super Mario Bros. n'y arriverait pas ? Nintendo vient de surprendre tout le monde en annonçant Super Mario Bros. 35, un jeu reprenant les codes du jeu de plateformes original dans un titre jouable à 35, d'où le titre.

Le titre nous fera traverser des niveaux en 2D à l'allure reconnaissable, tandis que les autres joueurs font de même et sont visibles sur les côtés de l'écran. La particularité du gameplay est que les ennemis éliminés iront envahir la partie des concurrents, et cela vaudra bien évidemment pour nous aussi. Nous aurons de plus accès à une roulette d'objets pour envoyer des malus sur un joueur aléatoirement, ou celui doté d'un temps le plus bas, du plus de pièces ou du plus offensif. Tout cela peut être apprécié dans la bande-annonce ci-dessus.

La date de sortie est déjà calée au 1er octobre, avec un plusieurs hics : le jeu sera gratuit, mais réservé aux abonnés Nintendo Switch Online, et seulement disponible jusqu'au 31 mars 2021... Les jeux avec une date limite, c'est nouveau, même chez Nintendo.