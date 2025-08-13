TEST Drag x Drive : un curieux jeu de handibasket qui vaut le détour ?

Une nouvelle exclu Switch 2 arrive !





La Switch 2 est sur le marché depuis deux moins maintenant et Nintendo s'apprête à lancer son quatrième jeu first party exclusif. Au lancement, nous avons eu l'onéreux jeu de course Mario Kart World et Welcome Tour, qui sert surtout à découvrir les entrailles de la console. Puis, le mois dernier, c'est l'excellent Donkey Kong Bananza qui a passionné les joueurs. Désormais, Nintendo met l'accent sur Drag x Drive, un jeu de sport multijoueur qui n'a qu'un seul objectif : mettre en avant le mode Souris des Joy-Con 2 de la Switch 2, tout comme ARMS utilisait les premières petites manettes sur l'ancienne console du constructeur japonais. Un jeu un peu moins ambitieux, vendu 19,99 € sur l'eShop, mais vaut-il le coup ? Voici notre test complet de Drag x Drive.

Après quelques parties, le fauteuil roulant se manie plutôt bien.

Enfin un jeu de handibasket





Drag x Drive se présente comme un jeu de sport opposant deux équipes de trois joueurs dans des matchs de... basket fauteuil. Si le basket est plutôt populaire, même en jeu vidéo, le handisport est rarement mis en avant dans les médias, c'est un choix intéressant de la part de Nintendo, qui ne cite pourtant jamais le handibasket et préfère parler de « véhicules ». Cependant, Drag x Drive risque de mettre de côté pas mal de joueurs et joueuses souffrant de handicap à cause de son gameplay.

Comme évoqué plus haut, Drag x Drive utilise le mode Souris des Joy-Con 2. Concrètement, le joueur doit faire glisser les manettes sur une surface lisse (table, bureau, jambes, etc.) pour faire rouler les roues et ainsi avancer le personnage. Appuyer sur les gâchettes permet de freiner (et donc tourner plus rapidement en bloquant une seule roue), mais pour jeter le ballon vers le panier, il faut lever le Joy-Con 2 et imiter le geste du lancer. Tout cela demande un vrai temps d'adaptation, mais après quelques parties, le fauteuil roulant se manie plutôt bien, à condition de ne pas trop vouloir faire de gestes techniques.

Pas simple de dunker en fauteuil roulant





Il est en effet possible de rouler sur une seule roue, de faire des bunny hops (de petits sauts), des dunks grâce au halfpipe ou encore des backflips. Là, cela demande un peu plus de doigté et d'entraînement et, à part le dunk, il est bien difficile de placer ces mouvements spéciaux pendant le match. Le jeu en vaut quand même un peu la chandelle, marquer un panier avec un mouvement spécial offre de petits points bonus, qui peuvent parfois faire la différence à la fin du match. Sauf que, dans notre cas, la plupart de nos parties étaient à sens unique, une équipe dominant constamment l'autre pendant tout le match. Un mode classé permettrait de pallier ce problème.

Notation Graphisme 13 20 Bande son 14 20 Jouabilité 15 20 Durée de vie 12 20 Verdict 12 20