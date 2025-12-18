One Piece: Pirate Warriors 4, un point sur les personnages en DLC du Character Pass 3 et un gros chiffre de ventes pour la licence

Un cap majeur franchi pour la licence





C'est en mars 2012 dans l'Archipel que sortait le tout premier One Piece: Pirate Warriors en exclusivité sur PS3, retraçant une partie des évènements pré-ellipse à la sauce musō. Omega Force et Bandai Namco ont immédiatement remis ça un an plus tard avec un deuxième volet sortant en plus sur PSVita, qui proposait cette fois un scénario original situé après les deux ans et mettant tout de même en scène Punk Hazard, rajoutant au passage des lieux non présents dans le premier tels que Skypiea et Thriller Bark.

Il aura ensuite fallu patienter jusqu'en 2015 pour découvrir Pirate Warriors 3 sur ces mêmes plateformes, mais également sur PS4 et PC, avant qu'il ne soit porté sur Switch en 2017. Cette fois, l'histoire reprenait l'aventure de Luffy et son équipage depuis le début et jusqu'à Dressrosa, même si la fin était inventée. Enfin, c'est en 2020 que Pirate Warriors 4 a vu le jour sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Toujours soutenu, comme nous allons le voir par la suite et avec récemment des portages PS5, Xbox Series X|S et Switch 2, il n'inclut qu'une poignée d'arcs, dont Whole Cake Island et une version alternative de Wano Kuni. Eh bien, à eux quatre, ils cumulent désormais plus de 10 millions d'exemplaires vendus à travers le monde ! Sachant qu'en février dernier le dernier épisode en comptait à lui seul 4 millions et que le troisième a au moins atteint le million, il va sans dire que le succès croissant de l'œuvre d'Eiichirō Oda n'y est pas étranger.

Les récentes nouveautés





Pour autant, n'espérez pas un Pirate Warriors 5 de sitôt, puisque l'éditeur avait annoncé cet été un Character Pass 3 vendu 29,99 € faisant suite aux contenus parus en 2023-24. Contrairement aux précédents ajouts, il est pour le moment impossible de se procurer les packs de personnages qui le composent séparément... Les trois premiers réunis dans le Character Pack 7 sont depuis parus le 21 novembre dernier en parallèle des versions PS5, Xbox Series X|S et Switch 2.

Il est évidemment thématisé autour de l'arc Egg Head, l'île du futur qui servait de laboratoire à Vegapunk. En plus de Rob Lucci (CP0), le choix a été fait de rendre jouable S-Snake (alors que Boa Hancock était déjà jouable et qu'il y a d'autres Séraphins tout aussi intéressants...) et Jewelry Bonney, dont les coups sont proches de ceux de Luffy. Avoir une carte basée sur l'île n'aurait toutefois pas été de trop, surtout à ce prix.

Chacun dispose d'une « tenue supplémentaire » et ça ne vole pas haut là encore. Dans le cas de Lucci, il est simplement torse nu, tandis que S-Snake est juste... pieds nus. Heureusement que Bonney relève le niveau avec son apparence classique et ce n'est pas tout !

Suite à la diffusion de l'épisode 1152, Bonney a eu droit via une mise à jour gratuite à son apparence où « elle est la plus libre », ressemblant ainsi au Gear 5th de Luffy et donc à Nika grâce à sa Distorsion future. Cela modifie également son gameplay, comme vous pouvez le voir en page suivante.

Le contenu à venir en 2026





Pour terminer, il a été annoncé ce mercredi que le Character Pack 8 : Pack sélection spéciale sera disponible le jeudi 22 janvier 2026, ajoutant comme prévu Ener, King et Z. Là encore, de premiers aperçus de gameplay sont à retrouver en seconde page.

Si vous souhaitez vous procurer le jeu de base, sachez que One Piece: Pirate Warriors 4 est actuellement vendu 33,99 € chez Gamesplanet et dès 24,99 € à la Fnac.