Salmon Man, un défi VR sans pitié à contre-courant

Salmon Man s’inscrit dans la catégorie des jeux VR qui ne cherchent ni à rassurer ni à accompagner le joueur. Développé par Valem Studio, ce platformer en réalité virtuelle repose sur une idée volontairement radicale, faire remonter une rivière à un saumon équipé d’une simple pagaie, sans aide, sans raccourci et sans filet de sécurité. Derrière son apparence absurde et son humour assumé, Salmon Man revendique clairement son héritage de rage game. Chaque mouvement est régi par la physique, chaque erreur est sanctionnée immédiatement, et la chute peut effacer plusieurs minutes de progression. La pagaie devient à la fois l’unique moyen d’avancer et la principale source de danger, car la moindre impulsion mal dosée peut faire basculer l’équilibre du joueur.

Le gameplay repose sur une ascension verticale exigeante, directement inspirée de références comme Getting Over It, Jump King ou Only Up, mais entièrement repensée pour la réalité virtuelle. L’immersion renforce la tension permanente. La perception de la hauteur, la précision du geste et la fatigue physique s’ajoutent à la difficulté purement mécanique, transformant chaque séquence en épreuve de patience autant que de coordination.

Salmon Man est disponible depuis le 22 janvier 2026 sur le Meta Horizon Store pour Meta Quest 2, Quest 3, Quest 3S et Quest Pro, ainsi que sur SteamVR pour PC. Le jeu est proposé au prix de 6,99 dollars. La durée de vie varie fortement selon le profil du joueur. Une première complétion peut demander environ six heures, mais ce chiffre augmente rapidement en fonction des échecs répétés et de l’envie de relever les défis optionnels.

Visuellement, le jeu alterne entre environnements naturels stylisés, structures improbables et situations volontairement absurdes. Ce contraste permanent entre la beauté des décors et la brutalité du gameplay renforce l’impact émotionnel de chaque chute. Salmon Man ne cherche jamais à atténuer la frustration, mais l’intègre pleinement à son identité, au point de devenir un élément central de l’expérience.

Le titre a été développé sous Unity et propose une interface et des dialogues en anglais. D’autres langues sont prévues via des mises à jour post-lancement, en fonction de la réception du jeu et des retours de la communauté.

n’est pas un inconnu dans l’écosystème XR. Basé à Liège en Belgique, le studio s’est imposé auprès des développeurs grâce à sa chaîne Valem Tutorials sur YouTube, devenue une référence pour l’apprentissage de la réalité virtuelle. En 2025, l’équipe a également co-développé Detective VR, une expérience narrative en réalité mixte publiée sur le Meta Store. En parallèle de ses jeux, Valem Studio participe activement à la formation XR, notamment à travers des contenus officiels Unity et son rôle de mentor Meta Start auprès de studios émergents.

Depuis sa sortie, Salmon Man bénéficie d’un suivi actif. Plusieurs améliorations sont prévues, incluant des ajustements de niveaux basés sur les retours des joueurs, l’ajout d’objets à collectionner pour renforcer la rejouabilité, un mode Lava particulièrement exigeant débloqué après la complétion du jeu, ainsi que des modes défi et des épreuves chronométrées. Un combat de boss et de nouveaux succès figurent également parmi les ajouts planifiés.

Avec Salmon Man, Valem Studio propose une expérience VR volontairement clivante, pensée pour les joueurs en quête de défis exigeants et d’un rapport frontal à l’échec. Un jeu qui ne cherche pas à séduire par la facilité, mais par la satisfaction rare de surmonter un obstacle après une longue série de tentatives. Il est disponible sur SteamVR et Meta Quest.