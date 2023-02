No Man's Sky : reconstruction d'une colonie, nouveautés en VR, commandes gyroscopiques et bien plus avec la mise à jour Fractal

Rares seront les jeux à avoir bénéficié d'autant de mises à jour gratuites que No Man's Sky. Passé en 4.0 avec Waypoint l'année dernière, il accueille aujourd'hui son patch 4.1 dénommé Fractal, qui débloque encore une fois du contenu supplémentaire à gogo, dont de nombreuses optimisations en marge de la sortie du PlayStation VR2, avec qui le titre est compatible.

La grande nouveauté sera l'Expédition Utopia nous invitant à reconstruire la colonie de Bakkin et à débloquer un vaisseau spatial exclusif Utopia Speeder si vous terminez cette nouvelle série de missions, ainsi qu'un casque Fearsome Visor. Nous aurons aussi la possibilité de développer une base dans laquelle pourra apparaître un ami holographique, et de travailler avec un compagnon robot appelé Robo-Warden. Et sinon, nous avons au programme (inspiration) : l'arrivée des missions en solo Nexus et A Trace of Metal sur Switch, des commandes gyroscopiques chez Nintendo et PlayStation, une section Merveilles pour admirer les plus belles créatures et les trésors de notre collection, un menu Options simplifié, des effets visuels optimisés pour les structures aliens, de la mise à l’échelle dynamique sans perte de fluidité sur PS5, de nouvelles fonctionnalités d'accessibilité, la possibilité de changer d'épaule en vue TPS et désactiver la rotation automatique de la caméra, une amélioration de l'étalonnage des couleurs en HDR, et donc des visuels plus beaux que jamais en VR sur le PSVR 2.

Tous les casques bénéficieront d'ailleurs d'innovations, comme le bouclier d'énergie désormais accroché à votre deuxième main, des commandes de balayage de cible, de pointage et de navigation sur la carte spatiale simplifié, la création de bâtiment en immersion retravaillée. Si vous voulez plus de détails (en anglais) et visuels sur ces nouveautés, vous pouvez vous rendre sur le site officiel, ou vous pouvez profiter d'un résumé dans la bande-annonce ci-dessus.

