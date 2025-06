No Man's Sky s'offre une Nintendo Switch 2 Edition pour le lancement de la console et elle est gratuite !

Les développeurs de Hello Games ont encore mis les petits plats dans les grands avec la mise à jour 5.7 de No Man's Sky baptisée Beacon, mais ce n'était pas tout ce que le studio avait en réserve pour cette fois. En plus de toutes ces nouveautés et de continuer le développement de Light No Fire, c'est une version destinée à la nouvelle console de Nintendo qui vient d'être dévoilée, introduite en vidéo et dans la bonne humeur par Sean Murray.

Contrairement aux autres mises à niveau du genre, No Man's Sky Nintendo Switch 2 Edition est entièrement gratuit pour les possesseurs du jeu sur Switch ! Un unique achat, aucune microtransaction et toujours plus de contenus, décidément, Hello Games est un exemple à suivre. Sean Murray explique que cela fait un an qu'une salle secrète dans les locaux abrite un kit de développement pour la console.

Avec la puissance de la Switch 2, l'équipe a pu ajouter le multijoueur. Cette version supporte évidemment le cross-save et cross-play avec les autres plateformes, dispose d'un support des textures en 4K et de la visée gyroscopique, de contrôles tactiles et d'une interface nette. Quant aux résolutions et framerate, voici les détails :

Mode Portable : 1080p à 40 fps (VRR + DLSS + DRS) ;

: 1080p à 40 fps (VRR + DLSS + DRS) ; Mode TV : 1440p à 30 fps (DLSS + DRS).

Notez que No Man's Sky Nintendo Switch 2 Edition va être disponible dès le lancement de la console et, cerise sur le gâteau, la version Switch est actuellement en promotion jusqu'au 16 juin sur l'eShop au prix de 19,99 € au lieu de 49,99 € !

