No Man's Sky : une date de sortie ferme et lointaine sur Switch, une édition physique confirmée chez Nintendo et sur PS5

6 ans plus tard, No Man's Sky n'a pas encore tiré sa révérence, et continue même à enchaîner les mises à jour de contenu pour enrichir un univers de plus en plus impressionnant. Hello Games va même étendre son empire en amenant l'expérience sur PlayStation VR2 à sa sortie, mais aussi sur Nintendo Switch.



Le portage promis en février dernier refait surface avec une bonne nouvelle, celle de sa date de sortie. Sortez vos calendriers, c'est le 7 octobre 2022 que No Man's Sky arrivera chez Nintendo. Et pas seulement sur l'eShop, car une version physique est également prévue. Le studio en profitera pour distribuer une édition boîte PS5 à compter du même jour, une simple opération commerciale, car l'édition PS4 donne déjà accès au pendant next-gen.

Cela ne nous en dit pas plus sur les limitations techniques de No Man's Sky sur Switch, en espérant qu'elles soient juste graphiques. En attendant l'ouverture des précommandes, les autres versions sont disponibles à partir de 28,07 € sur Amazon.fr.