Razer dévoile ses manettes Wolverine V3 Pro 8K pour le jeu compétitif sur PC

Razer présente la manette Wolverine V3 Pro 8K pour PC





Cela fait maintenant plusieurs années que Razer propose des Wolverine, des manettes haut de gamme pour les joueurs, compatibles avec diverses plateformes. L'année dernière, le constructeur lançait la Wolverine V3 Pro pour PC et Xbox, mais il fait désormais l'impasse sur les consoles de Microsoft avec ce dernier modèle en date : la Wolverine V3 Pro 8K.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur la manette Wolverine V3 Pro 8K de Razer, présentée comme « une manette sans fil de nouvelle génération taillée pour la compétition sur PC » :

Une réactivité, une précision et un confort inégalés



En mode filaire ou sans fil, la Wolverine V3 Pro 8K pour PC garantit des activations sans faille grâce à un taux de rapport de 8 000 Hz. La manette embarque également des joysticks analogiques TMR (Tunnel Magnetoresistance), avec des capuchons de remplacement pour une durabilité accrue. La technologie TMR assure des performances supérieures en éliminant les risques de drift, tout en maintenant une résistance constante dans le temps pour une précision optimale. C'est l'alliée idéale pour les FPS et les jeux d'action. La Wolverine V3 Pro 8K pour PC allie un poids plume à une conception ergonomique afin de pouvoir enchaîner les longues sessions de jeu sans ressentir la moindre fatigue dans les mains : c'est la manette sans fil taillée pour l'esport la plus légère de la marque à ce jour. Un étui de rangement et un câble tressé de 2 mètres sont inclus pour faciliter le transport et garantir une manette prête à l'emploi lors des tournois. Un contrôle optimal et une personnalisation poussée sur PC



Conçue pour offrir une grande polyvalence, la manette intègre : 4 palettes situées à l'arrière, dotées de clics de souris, et 2 gâchettes supplémentaires pour une prise en main « claw » : permettent une personnalisation totale et offre une réactivité digne des souris gaming haut de gamme de Razer.

: permettent une personnalisation totale et offre une réactivité digne des souris gaming haut de gamme de Razer. Des gâchettes dotées de la technologie Razer Pro HyperTriggers : il est possible de jongler entre une course d'activation réduite pour une vitesse de clic optimale, et une distance d'activation progressive via un contrôle analogique.

: il est possible de jongler entre une course d'activation réduite pour une vitesse de clic optimale, et une distance d'activation progressive via un contrôle analogique. Des boutons Méca-tactiles en PBT et une croix directionnelle flottante à 8 directions : ses boutons robustes en PBT à double injection et ses micro-switches véloces assurent un retour tactile satisfaisant.

: ses boutons robustes en PBT à double injection et ses micro-switches véloces assurent un retour tactile satisfaisant. Une personnalisation poussée via Synapse 4 : le logiciel propriétaire de Razer permet d'ajuster avec précision la sensibilité des joysticks analogiques, de reconfigurer les boutons et d'enregistrer jusqu'à quatre profils optimisés pour le jeu sur PC.

Razer présente la Wolverine V3 Pro Tournament Edition 8K





En plus de cela, Razer dévoile la Wolverine V3 Pro Tournament Edition 8K pour PC, une manette filaire qui embarque des technologies similaires : HyperPolling 8 000 Hz, joysticks analogiques TMR anti-drift, gâchettes Razer Pro HyperTriggers et boutons Méca-tactiles en PBT.

Où acheter les manettes Wolverine V3 Pro 8K et Wolverine V3 Pro Tournament Edition 8K ?





Vous pouvez acheter la Wolverine V3 Pro 8K à 199,99 € sur Amazon. La Wolverine V3 Pro Tournament Edition 8K est vendue 99,99 €, également sur Amazon.