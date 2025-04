Fortnite : une skin de Stormtrooper à obtenir gratuitement, voici comment faire

Une Bataille galactique va bientôt débuter dans Fortnite Battle Royale puisqu'avec l'approche dans les cieux de l'île de l'Étoile de la Mort, c'est une mini-saison d'un mois qui va faire s'entrechoquer les univers d'Epic Games et Disney, allant jusqu'à modifier certains environnements de la carte d'Oninoshima. Les fans de Star Wars vont ainsi pouvoir profiter de skins inédites de personnages venus de cette galaxie lointaine ainsi que de mash-ups au sein d'un nouveau Passe de combat, évidemment payant que ce soit en l'achetant directement ou en étant abonné au Club de Fortnite. Pour le coup; cette dernière option est fort avantageuse sur une telle durée. Toutefois, si vous désirez vous fondre dans le décor sans débourser un centime, c'est d'ores et déjà possible puisqu'une apparence est à débloquer et cela ne vous demandera presque aucun effort.

Si vous n'avez pas peur d'être pris pour un bot ne sachant pas tirer sur une cible, c'est donc une skin de Stormtrooper du Premier Ordre qui est donc dès à présent disponible en effectuant une simple manipulation sur la Toile. Il faut pour cela associer votre compte Epic Games à MyDisney. Vous l'aurez compris, il faut donc s'inscrire sur la plateforme de la firme à Mickey pour que cela soit possible.

Se rendre sur MyDisney et s'inscrire : https://my.disney.com/ Aller dans l'onglet Applications et comptes du site d'Epic Games : https://www.epicgames.com/account/connections Sélectionner « Associer » sur la case du Compte MyDisney. Se connecter à Fortnite pour récupérer la skin.

Vous n'avez pas à vous presser, puisque cette skin peut être récupérée jusqu'au dimanche 31 août 2025 à 6h00, mais autant en profiter le plus tôt possible au risque de l'oublier. Epic prévient tout de même que l'association des comptes n'est pas possible dans certaines régions, mais cela ne nous concerne pas en France.

Le communiqué de presse fait de son côté mention d'autres avantages à venir et « d'une première étape pour permettre aux joueurs de Fortnite et aux fans de Disney de naviguer facilement entre les écosystèmes Epic Games et Disney ». Un rappel du partenariat visant à concevoir un univers connecté a d'ailleurs été fait.

Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.