Resident Evil : déjà un nouveau jeu dévoilé !

Resident Evil Requiem n'est pas le seul jeu en développement





Il y a quelques semaines seulement, Capcom a officialisé Resident Evil Requiem, neuvième volet majeur de la franchise qui nous ramènera à Raccoon City aux côtés de Grace Ashcroft. Un ambiteux survival-horror avec des caméras FPS et TPS, un nouvel ennemi inarrêtable et une ville culte ravagée. Le titre arrivera en début d'année sur ordinateurs et consoles de dernière génération, mais le studio japonais a une autre surprise pour les fans de la saga Resident Evil.

Capcom dévoile déjà un nouveau Resident Evil !





Capcom vient de dévoiler Resident Evil: Survival Unit, mais ne vous attendez pas à un énorme titre, il s'agit d'un jeu mobile distribué par Aniplex et codéveloppé avec JoyCity. Oui, c'est un peu décevant, mais il ne fallait pas non plus espérer un gros opus AAA en parallèle de RE 9. Attendu sur iOS et Android en Europe, en Amérique du Nord, en Corée du Sud, en Asie et au Japon, « Resident Evil: Survival Unit offre une nouvelle approche de la franchise culte, réimaginant l'univers du survival horror comme une expérience de stratégie en temps réel optimisée pour les plateformes mobiles ». Un jeu « conçu pour plaire aussi bien aux fans de longue date qu'aux nouveaux joueurs », selon les studios.

Quand sera dévoilé Resident Evil: Survival Unit ?





Pour l'instant, il faut se contenter d'un site officiel avec une seule image, montrant une voiture rouler sous la pluie. Un panneau affiche une publicité d'Umbrella Corporation, la firme pharmacetique à l'origine du virus devrait être de la partie, tout laisse penser que, là encore, nous pourrions retourner à Raccoon City, mais avant l'incident du manoir Arklay.

Capcom, Aniplex et JoyCity nous donnent rendez-vous le 10 juillet prochain, à minuit, pour découvrir un peu plus en détail ce Resident Evil: Survival Unit. En attendant, vous pouvez retrouver Resident Evil Village: Gold Edition à partir de 23,34 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

