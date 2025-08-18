Pokémon Champions : le nouveau porte-étendard du domaine compétitif dégaine les Méga-Évolutions en vidéo, son modèle économique se précise

Un nouvel aperçu de Pokémon Champions





Dévoilé par surprise lors du Pokémon Day en février dernier, Pokémon Champions a de suite fait grand bruit au sein de la communauté compétitive puisqu'en plus de son format en 2v2, il était alors montré la possibilité de combattre en utilisant la Méga-Évolution de la 6G et la Téracristallisation de la 9G. Plus récemment, à l'occasion du Pokémon Presents de juillet, ses formats de combat et plusieurs éléments concernant son fonctionnement ont été introduits, avec un lancement prévu pour l'année prochaine seulement, laissant donc le VGC se reposer encore un temps sur Pokémon Écarlate et Violet. C'est au cours de la cérémonie de clôture des Championnats du Monde Pokémon 2025 que cette future plateforme a refait parler d'elle. Si vous doutiez encore de la petite révolution qu'elle va apporter à l'aspect compétitif de la licence, les annonces du jour devraient vous faire changer d'avis.

La scène compétitive ouverte à tous !





Pour commencer, Pokémon Champions sera gratuit lors de sa sortie en 2026 sur Switch, iOS et Android ! Rien que ça, c'est un sacré changement puisqu'il n'y aura plus forcément besoin d'acheter la dernière génération de jeux en date pour prendre part aux compétitions.

Notez que le site japonais précise qu'il sera jouable sur Switch 2, mais sans qu'il y ait une version spécialement dédiée à cette nouvelle console. De plus, il reste à voir quelles seront les limitations de cette version free-to-start, car le communiqué de presse indique qu'une déclinaison numérique payante sera proposée sur les consoles de Nintendo, tandis que le site officiel précise la chose suivante :

Ce jeu est disponible en téléchargement sans frais. Un ensemble Pokémon Champions + pack de démarrage, ainsi que des objets optionnels en jeu seront disponibles à l'achat. De plus amples informations, dont les prix, seront communiquées ultérieurement.

Croisons les doigts pour que seuls des éléments cosmétiques soient placés derrière des microtransactions et qu'il n'y ait aucun aspect pay-to-win.

Pokémon Champions x Championnats du Monde Pokémon 2026





Outre ce détail, la grande nouvelle du moment concerne les WSC 2026 de San Francisco, qui utiliseront donc Pokémon Champions comme plateforme des tournois compétitifs, de même que les évènements tenus en amont et ce aussi bien depuis une console de Nintendo qu'un appareil mobile. Toutefois, Pokémon Écarlate et Violet pourraient encore être utilisés de certains tournois régionaux.

La Méga-Évolution au cœur de la compétition





Avec la sortie en octobre de Légendes Pokémon : Z-A, la Méga-Évolution va être partout, que ce soit en jeu vidéo, dans l'anime et évidemment du côté des cartes, même via le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket. Nous savions déjà qu'elle serait présente dans Pokémon Champions et avons désormais la confirmation de son intégration dès le lancement, avec la présence de Méga-Dracolosse, et la possibilité de les utiliser en combats classés lors des tournois officiels. Vous trouverez quelques visuels supplémentaires en page suivante.

De plus, un accessoire inédit a été présenté, nommé Omni-Anneau, dont l'artwork confirme que les Capacités Z de la 7G seront compatibles. Il ne manque donc plus qu'à voir le Dynamax et Gigamax de la 8G, qui est sans doute le logo le plus à droite visible sur ce visuel. Compte tenu de la disposition des symboles sur ce bracelet, au moins cinq mécaniques devraient pouvoir tenir dessus, dont l'inévitable gimmick de la 10G.

L'outil de combat indispensable : l'Omni-Anneau Les protagonistes de ce titre portent un Omni-Anneau, un objet similaire aux Méga-Anneaux de la série de jeux Pokémon qui permettent de réaliser une Méga-Évolution. D'autres fonctionnalités pourraient bien être ajoutées à l'Omni-Anneau ! Plusieurs recherches sont en cours afin de permettre à l'Omni-Anneau de libérer toute une variété de pouvoirs latents chez les Pokémon.

Quant à Légendes Pokémon : Z-A, s'il vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un œil à notre guide d'achat.