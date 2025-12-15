Silent Hill f élu GOTY 2025 dans cette cérémonie

Chaque année, au mois de décembre, les joueurs ont rendez-vous aux Game Awards pour suivre une conférence de trois heures dédiée aux jeux les plus populaires. Mais les amateurs d'horreur ont également droit aux Horror Game Awards, qui récompensent les jeux vidéo horrifiques de l'année.

Encore un Silent Hill élu GOTY aux Horror Game Awards





Les Horror Game Awards 2025 ont eu lieu il y a quelques jours et, comme l'année dernière, c'est encore un titre Silent Hill qui remporte le prix du Jeu de l'Année. Après Silent Hill 2 Remake en 2024, c'est Silent Hill f qui est élu GOTY 2025 aux Horror Game Awards. Le survival-horror remporte également les prix de la Réussite technique, de la Meilleure narration, et de la Meilleure performance pour Konatsu Kato (Shimizu Hinako).

Les vainqueurs des Horror Game Awards 2025





Meilleure performance : Konatsu Kato (Silent Hill f) Jeu d'horreur le plus accessible : Little Nightmares III Meilleure narration : Silent Hill f Meilleure bande originale : DOOM: The Dark Ages Players’ Choice : No, I’m Not Human Meilleur développeur indépendant : Black Eyed Priest Meilleur jeu d'horreur indépendant : Look Outside Meilleur jeu d'horreur multijoueur : R.E.P.O Meilleur jeu d'horreur en VR : The Midnight Walk Meilleur développeur : Red Barrels Créateur de contenu horreur de l'année : Markiplier Réussite technique : Silent Hill f Meilleure direction artistique : Look Outside Jeu d'horreur le plus attendu : Resident Evil Requiem Lifetime Achievement Award : Hideo Kojima Jeu d'horreur de l'année : Silent Hill f

Après un zéro pointé aux Game Awards 2025 (une cérémonie dominée par Clair Obscur: Expedition 33), Silent Hill f fait enfin sensation aux Horror Game Awards 2025. Si vous ne l'avez pas encore acheté, Silent Hill f est disponible à 56 € sur Cdiscount.

