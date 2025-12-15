Actualité
Silent Hill f élu GOTY 2025 dans cette cérémonie

Source: Horror Game Awards via Bloody Disgusting

Comme l'année dernière, les Game Awards ont boudé un jeu Silent Hill. Mais le titre se rattrape aux Horror Game Awards.

Chaque année, au mois de décembre, les joueurs ont rendez-vous aux Game Awards pour suivre une conférence de trois heures dédiée aux jeux les plus populaires. Mais les amateurs d'horreur ont également droit aux Horror Game Awards, qui récompensent les jeux vidéo horrifiques de l'année.

Silent Hill f Screenshot gameplay06

Encore un Silent Hill élu GOTY aux Horror Game Awards

Les Horror Game Awards 2025 ont eu lieu il y a quelques jours et, comme l'année dernière, c'est encore un titre Silent Hill qui remporte le prix du Jeu de l'Année. Après Silent Hill 2 Remake en 2024, c'est Silent Hill f qui est élu GOTY 2025 aux Horror Game Awards. Le survival-horror remporte également les prix de la Réussite technique, de la Meilleure narration, et de la Meilleure performance pour Konatsu Kato (Shimizu Hinako).

Les vainqueurs des Horror Game Awards 2025

Meilleure performance :

  • Konatsu Kato (Silent Hill f)

Jeu d'horreur le plus accessible :

  • Little Nightmares III

Meilleure narration :

  • Silent Hill f

Meilleure bande originale :

  • DOOM: The Dark Ages

Players’ Choice :

  • No, I’m Not Human

Meilleur développeur indépendant :

  • Black Eyed Priest

Meilleur jeu d'horreur indépendant :

  • Look Outside

Meilleur jeu d'horreur multijoueur :

  • R.E.P.O

Meilleur jeu d'horreur en VR :

  • The Midnight Walk

Meilleur développeur :

  • Red Barrels

Créateur de contenu horreur de l'année :

  • Markiplier

Réussite technique :

  • Silent Hill f

Meilleure direction artistique :

  • Look Outside

Jeu d'horreur le plus attendu :

  • Resident Evil Requiem

Lifetime Achievement Award :

  • Hideo Kojima

Jeu d'horreur de l'année :

  • Silent Hill f

Après un zéro pointé aux Game Awards 2025 (une cérémonie dominée par Clair Obscur: Expedition 33), Silent Hill f fait enfin sensation aux Horror Game Awards 2025. Si vous ne l'avez pas encore acheté, Silent Hill f est disponible à 56 € sur Cdiscount.

Lire aussi : TEST Silent Hill f : l’horreur psychologique prend racine au Japon

