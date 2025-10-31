Silent Hill 2 : une grosse annonce approche, ça se confirme

Silent Hill 2 a fêté son premier anniversaire au début du mois. Le remake développé par Bloober Team a atteint les 2,5 millions d'exemplaires vendus, un très bon chiffre pour la licence. Cependant, le survival-horror psychologique n'est disponible que sur PC et PlayStation 5. De nombreux joueurs attendent toujours un hypothétique portage sur Xbox Series X|S, voire une version Nintendo Switch 2.

Silent Hill 2 sur Xbox Series X|S, ça se précise !





Les rumeurs vont bon train et, il y a quelques semaines, les internautes ont découvert deux emplacements vides sur le site officiel de Silent Hill 2 Remake, suggérant l'arrivée du jeu sur d'autres consoles. Konami et Bloober Team n'ont toujours rien officialisé. Désormais, c'est l'ESRB qui vient de lister Silent Hill 2 sur Xbox Series X|S dans sa base de données. Sans surprise, le jeu écope d'une classification Mature 17+, comme sur PC et PS5.

Le DLC Born from a Wish en prime ?





Les informations s'accumulent, mais les studios restent muets. Pour rappel, les fans attendent également le DLC Born from a Wish, qui n'a lui non plus jamais été confirmé. En attendant une prise de parole officielle de la part de Konami ou Bloober Team, vous pouvez retrouver Silent Hill 2 à 35,06 € sur GOG.com.