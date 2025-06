Silent Hill 2 : Konami aurait une grosse surprise pour les fans

L'année dernière, Konami lançait Silent Hill 2, un remake du survival-horror psychologique éponyme, développé cette fois par Bloober Team. Malgré de petits défauts ici et là, cette version modernisée du jeu culte a séduit les joueurs, les fans comme les néophytes. Cependant, une partie du contenu manque à l'appel.

Dans ses rééditions, le Silent Hill 2 d'origine incluait Born From a Wish, un petit DLC permettant d'incarner Maria, peu avant sa rencontre avec James Sunderland. Un contenu additionnel assez modeste, qui se termine en moins d'une heure, mais qui étoffe le personnage de Maria. Autant dire que les joueurs aimeraient bien redécouvrir ce DLC via le remake.

Si Konami et Bloober Team n'ont rien annoncé, l'insider AestheticGamer aka Dusk Golem affirme qu'il y a « de fortes chances que le DLC Born From a Wish de Silent Hill 2 Remake soit également annoncé prochainement ». L'insider est réputé pour ses informations sur la saga Resident Evil, il assurait tout récemment que RE 9 serait dévoilé dans les prochains jours. Toujours selon Dusk Golem, Bloober Team aurait commencé le développement du remake de Born From A Wish avant même la sortie du jeu principal en octobre dernier, il a obtenu davantage d'informations ces dernières heures et pense que le DLC pourrait sortir « avant la fin de l'année ».

Chose intéressante, l'insider déclare au passage qu'une version Xbox Series X|S de Silent Hill 2 pourrait voir le jour, les développeurs ayant au moins travaillé dessus. À l'heure actuelle, le remake est disponible sur PC et en exclusivité console sur PlayStation 5, il faudra sans doute attendre encore quelques mois avant d'avoir un portage sur Xbox Series X|S, s'il existe réellement.

Pour en revenir au DLC Born From a Wish, tout laisse à croire qu'il serait officialisé dès cette semaine, possiblement dès ce soir avec le PlayStation State of Play, ou plus tard dans la semaine avec le Summer Game Fest Live. En attendant, vous pouvez retrouver Silent Hill 2 Remake à partir de 39,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Leclerc, GOG.com et Gamesplanet.