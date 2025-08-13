inZOI : une grosse annonce pour les joueurs sur consoles !

En mars dernier, Krafton a lancé inZOI, un jeu de simulation de vie qui compte bien faire de l'ombre aux Sims d'EA Games grâce à ses graphismes réalistes. Le titre est actuellement en Early Access sur PC, via Steam, il a rapidement séduit un million de joueurs et les développeurs vont très prochainement lancer une version Mac, en parallèle du DLC Paradis Tropical. Mais de nouveaux joueurs vont pouvoir découvrir inZOI dans quelques mois.

inZOI annoncé sur PS5





Krafton a pris la parole sur X/Twitter pour annoncer qu'inZOI sortira sur PlayStation 5 en début d'année 2026 ! Le jeu a déjà sa page sur le PlayStation Store, vous pouvez l'ajouter à votre liste de souhaits en attendant de découvrir la date de sortie précise. Si jamais vous ne connaissez pas inZOI, voici une présentation complète :

inZOI est un jeu de simulation de vie où les joueurs endossent le rôle de créateurs, façonnant le monde selon leurs envies et observant les histoires qui s'y déroulent.

Grâce à cette expérience immersive, nous souhaitons inviter les joueurs à savourer la vie comme le précieux cadeau qu’elle est, un voyage riche en découvertes et en émotions à chaque instant. Vivez des expériences uniques portées par des graphismes ultra-réalistes ! inZOI est une simulation de vie communautaire et dynamique où chaque personnage, appelé Zoi, évolue librement en fonction de sa personnalité et de son vécu. Leurs interactions façonnent un monde vivant où peuvent émerger rumeurs, tendances et même maladies inattendues.

Prenez les commandes de villes inspirées de lieux réels et façonnez-les à votre image en modifiant la météo, les bâtiments ou encore l'aménagement des rues. Grâce à la puissance d'Unreal Engine 5, chaque détail prend vie avec un réalisme saisissant.

Donnez vie à votre imagination grâce à une personnalisation sans limites ! inZOI met à votre disposition des outils avancés pour créer et façonner un univers à votre image. Concevez votre Zoi parmi plus de 250 options de personnalisation : coiffure, teint, traits du visage, vêtements, accessoires, nail art et bien plus encore.

Partagez vos créations et rencontrez la communauté ! Grâce à Canvas, la plateforme de partage intégrée au jeu, publiez vos personnages, maisons et histoires en un clin d'œil. Inspirez-vous des autres créateurs et échangez avec une communauté passionnée. Rejoignez des joueurs du monde entier et vivez une expérience inZOI encore plus connectée !

inZOI aussi sur Xbox Series X|S ?





Si vous n'avez qu'une console de Microsoft sous la main, il y a un peu d'espoir. Krafton affirme qu'« une sortie sur Xbox est également à l'étude, mais pas encore confirmée ». Pour rappel, inZOI est un jeu assez gourmand, les développeurs vont devoir se creuser les méninges pour optimiser le titre pour la petite Xbox Series S.

