Le Seigneur des Anneaux : une grosse annonce imminente ? Les joueurs vont être ravis

La licence Le Seigneur des Anneaux continue de passionner les amateurs de fantasy et les éditeurs de jeux vidéo comptent bien la faire vivre avec des jeux vidéo. Amazon et Embracer travaillent sur un ambitieux MMO, mais selon les informations obtenues par Insider Gaming, un autre jeu Le Seigneur des Anneaux serait en développement.

Un jeu Seigneur des Anneaux financé par les Émirats arabes unis ?





D'après Insider Gaming, l'Abu Dhabi Investment Office (ADIO) financerait à haute de 100 millions de dollars le développement de ce jeu vidéo Le Seigneur des Anneaux. L'ADIO tenterait de signer cet accord depuis l'année dernière et les discussions toucheraient enfin à leur terme, pour une officialisation imminente, possiblement « dès la semaine prochaine ». Le développement serait assuré par Embracer, Revenge et d'autres studios.

Un gros jeu à la Hogwarts Legacy en vue ?





Selon cette rumeur, ce jeu vidéo Le Seigneur des Anneaux serait un jeu d'action à la troisième personne, conçu pour « rivaliser avec Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard ». Développé par Avalanche Software et édité par Warner Bros., le titre dans l'univers de Harry Potter s'est vendu à 34 millions d'exemplaires.

Comme toujours, tout cela est à prendre avec des pincettes tant qu'Embracer n'a pas officialisé ce jeu vidéo.