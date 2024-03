Tales of the Shire : première image du jeu Le Seigneur des Anneaux, à quand la bande-annonce ?

L'année dernière, l'éditeur Private Division et le développeur Weta Workshop dévoilaient Tales of the Shire, un jeu vidéo dans la Comté de la Terre du Milieu à destination des ordinateurs et consoles. Le titre promet d'être un « cosy game » en nous permettant d'incarner un Hobbit, bien loin des préoccupations de la Guerre de l'Anneau.

“In a hole in the ground there lived a Hobbit”.#TalesoftheShire trailer coming soon... " pic.twitter.com/CfjWcLUXqY — Tales of the Shire (@talesoftheshire) March 25, 2024

En ce début de semaine, les studios ont partagé une très courte vidéo sur les réseaux sociaux, premier extrait de Tales of the Shire. Il n'y a rien à se mettre sous la dent, si ce n'est une très belle image de la Comté, de ses maisons atypiques et de son paysage verdoyant. La terre des Hobbits est pour le moins relaxante, mais les fans veulent en voir davantage.

Pas de panique, Private Division et Weta Workshop annoncent que la première bande-annonce de Tales of the Shire sera dévoilée « prochainement », espérons que la vidéo montre du gameplay et confirme les plateformes ainsi que la date de sortie, le titre est normalement attendu en 2024. D'ici là, vous pouvez toujours retrouver Bilbo le Hobbit de J.R.R. Tolkien à 9,90 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.