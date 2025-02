Tales of the Shire : le cosy game Seigneur des Anneaux repoussé de plusieurs mois

Les fans du Seigneur des Anneaux attendaient avec impatience le mois prochain pour découvrir Tales of the Shire, un cosy game inspiré des Animal Crossing qui nous permettra de vivre une paisible vie de Hobbit dans la Comté, pour jardiner, cuisiner, pêcher, discuter avec les autres habitants, mais sans doute pas fumer de l'herbe à pipe du Vieux Tobie ou se saouler au Dragon Vert, PEGI 7 oblige. D'abord prévu pour l'année dernière, le titre avait été repoussé au 25 mars prochain, mais les studios annoncent une mauvaise nouvelle.

Private Division et Weta Workshop Game Studio annoncent que Tales of the Shire est encore reporté, au 29 juillet 2025 cette fois. Oui, cela fait quatre longs mois supplémentaires à patienter, les développeurs expliquent qu'ils ont besoin de davantage de temps pour terminer le jeu et proposer une copie peaufinée dès le lancement.

En attendant d'enfin mettre les mains sur Tales of the Shire : Un jeu Seigneur des Anneaux sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, vous pouvez retrouver le roman Le Hobbit de J.R.R. Tolkien illustré par Alan Lee à 39,90 € sur Amazon.