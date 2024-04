Tales of the Shire : première bande-annonce féérique pour le cozy game avec des Hobbits

Private Division et Weta Workshop nous avaient donné rendez-vous aujourd'hui pour découvrir la première bande-annonce de Tales of the Shire : A The Lord of the Rings Game, un jeu de simulation de vie dans l'univers du Seigneur des Anneaux, plus précisément à la Comté aux côtés de Hobbits. Voici la vidéo :

Loin des préoccupations liées à la Guerre de l'Anneau Unique et autres conflits de la Terre du Milieu, Tales of the Shire nous emmènera dans le village de Lèzeau pour vivre une vie paisible, avec de la décoration de maison, de l'agriculture, de la pêche, du jardinage et de l'exploration, voici tout ce qu'il faut savoir sur Tales of the Shire :

Bienvenue chez vous, Hobbit : incarnez un Hobbit tout droit sorti des romans légendaires de J.R.R. Tolkien ! Personnalisez votre apparence et assemblez votre plus élégante tenue de Hobbit en piochant dans un large éventail d'options. Décorez votre propre maison de Hobbit et créez un coin douillet en agençant les meubles et décorations selon vos envies, sans système de grilles de placement pour brider votre créativité. Découvrez chaque jour de nouvelles merveilles à Lèzeau, tandis que vous vous installez dans votre maison pour profiter d'un repos bien mérité.

: incarnez un Hobbit tout droit sorti des romans légendaires de J.R.R. Tolkien ! Personnalisez votre apparence et assemblez votre plus élégante tenue de Hobbit en piochant dans un large éventail d'options. Décorez votre propre maison de Hobbit et créez un coin douillet en agençant les meubles et décorations selon vos envies, sans système de grilles de placement pour brider votre créativité. Découvrez chaque jour de nouvelles merveilles à Lèzeau, tandis que vous vous installez dans votre maison pour profiter d'un repos bien mérité. La nourriture, c'est la vie : le quotidien d'un Hobbit est rythmé par les repas. Pêchez, cultivez votre jardin et partez à la cueillette pour remplir votre garde-manger des fruits de votre labeur. Récoltez des cultures et fleurs variées au fil des saisons. Passez du temps bien au chaud devant les fourneaux et démontrez vos talents culinaires en maîtrisant des recettes raffinées. Préparez-vous un solide second petit-déjeuner ou invitez vos amis hobbits à dîner. Partagez de bons repas avec vos convives pour nouer de nouvelles relations.

: le quotidien d'un Hobbit est rythmé par les repas. Pêchez, cultivez votre jardin et partez à la cueillette pour remplir votre garde-manger des fruits de votre labeur. Récoltez des cultures et fleurs variées au fil des saisons. Passez du temps bien au chaud devant les fourneaux et démontrez vos talents culinaires en maîtrisant des recettes raffinées. Préparez-vous un solide second petit-déjeuner ou invitez vos amis hobbits à dîner. Partagez de bons repas avec vos convives pour nouer de nouvelles relations. Explorez Lèzeau : baladez-vous dans la nature pour découvrir les clairières secrètes et trésors perdus de la Comté. Adaptez votre routine quotidienne aux conditions météorologiques et délectez-vous des surprises que vous réservent les saisons. Obtenez des récompenses au fil de votre progression dans l'histoire. Rencontrez des personnages célèbres et des familles de Hobbits emblématiques, avec qui vous commercerez pour améliorer vos compétences, votre équipement, votre maison et plus encore. Rejoignez des clubs pour prendre part à des activités quotidiennes et obtenir officiellement le statut de village pour Lèzeau.

Tales of the Shire : A The Lord of the Rings Game est attendu dans le courant du second semestre 2024 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver le livre Bilbo Le Hobbit de J.R.R. Tolkien en édition collector à 9,90 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.