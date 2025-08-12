Nouvelle date de sortie de GTA 6 : en vous emballez pas, mais ne paniquez pas non plus !

Cette dernière annonce survient près de 13 ans après la sortie de GTA 5. Pour mieux comprendre ce délai, nous nous sommes penchés sur les leakers, les bandes-annonces et le « bruit de couloir » de l'industrie.

A quoi jouer en attendant

Pendant que vous comptez les jours avant GTA 6, vous n'avez aucune excuse pour vous ennuyer.

Red Dead Redemption 2 est une leçon de maître en matière de narration et de nostalgie par Rockstar qui fait encore plus fort que la plupart des nouvelles sorties. Le reboot de Saints Row apporte une énergie chaotique, un fun absurde et un chaos survitaminé. Watch Dogs: Legion vous permet de mener une résistance numérique à travers un Londres en monde ouvert saturé de technologie qui évolue au fur et à mesure que vous jouez.

Pourquoi le retard a été douloureux et en valait probablement la peine

Le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, a admis qu'il était difficile de repousser GTA VI au 26 mai 2026, qualifiant cela de « douloureux ». Mais il ne s'est pas excusé pour le retard. Comme il l'a dit lors d'une interview pour IGN, Rockstar avait besoin de temps supplémentaire pour pousser le jeu au-delà de la perfection et atteindre leur vision créative sans aucune limitation.

Des retards similaires ont été subis par de précédents jeux Rockstar, tels que Red Dead Redemption 2 et Grand Theft Auto V, avant leur lancement sans aucun problème. Zelnick a souligné que ce calendrier est fiable, car Rockstar s'y tient généralement une fois qu'une date est fixée. L'objectif ? Livrer une œuvre marquante, pas seulement un nouveau GTA.

Un retard ? Oui. Une catastrophe ? Loin de là

Les développeurs ne traînent pas les pieds pour le plaisir. Ils essaient d'éviter un autre fiasco, comme Cyberpunk 2077. Mieux vaut un succès tardif qu'un échec bâclé.

Donc, ce report de 2025 à 2026 ? Honnêtement, c'est probablement pour le mieux. Les fans sont quand même sur les nerfs. Mais ne paniquons pas encore. Le bilan de Rockstar n'est pas parfait, mais une carte deux fois plus grande que GTA 5 avec des graphismes impeccables est une bouée de sauvetage à laquelle nous pouvons nous accrocher.

Les joueurs PC encore une fois sur la touche

Les joueurs sur console sont les premiers servis. Les joueurs PC ? Vous êtes dans une zone d'attente. Encore une fois. Pas d'amour au lancement, pas de calendrier pour le portage, pas même un clin d'œil de Rockstar. Si vous êtes un fan inconditionnel sur PC, vous regarderez vers 2027 (peut-être même 2028) avant que Los Santos 2.0 ne vienne embellir votre installation. Et ça, c'est si tout se passe comme prévu...

Un autre retard ? Cette fenêtre de lancement sur PC est repoussée encore plus loin. Un grand classique de Rockstar : le sortir là où l'argent est roi, optimiser plus tard. Ça fait mal, mais au moins, vous ne précommandez pas de la "fumée".

Pourquoi GTA 6 est toujours important, même si le calendrier vacille

Le premier personnage féminin principal de la série, Lucia, est plus qu'une simple case à cocher. Elle et Jason forment le duo central d'une structure à deux protagonistes qui pourrait enfin donner à Grand Theft Auto une véritable profondeur émotionnelle.

Leonida, le décor, est plus qu'une simple pâle copie de Miami. C'est un monde rempli de références satiriques à la culture des influenceurs, au chaos de la Floride et à la vie contemporaine en général. C'est un jeu conscient en plus d'être vaste.

C'est vraiment dommage que les joueurs PC ne puissent pas y jouer tout de suite. Mais au moins, vous pouvez vous remémorer de vieux souvenirs avec GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, disponible à un prix ridiculement bas.

Restez hypé, restez zen

Bien sûr, on pourrait s'inquiéter d'un autre retard ou du fait que le PC soit le dernier en ligne. Mais soyons réalistes : Rockstar fait des choix intelligents. Ils préservent la qualité, accumulent l'engouement et construisent lentement un monde surpuissant autour de ce récit à la Bonnie and Clyde.

S'ils réussissent leur coup, ce ne sera pas juste un jeu. GTA 6 est destiné à révolutionner le jeu vidéo. Alors, réglez vos alarmes pour le 26 mai 2026 et en attendant, jouez à d'autres bons jeux !