GTA VI : Take-Two explique pourquoi il tarde à dévoiler la date de sortie

Grand Theft Auto VI doit sortir en fin d'année 2025, c'est le jeu vidéo le plus attendu de l'histoire, mais le temps passe et Rockstar ne daigne toujours pas officialiser la date de sortie précise. Un choix volontaire, et non, ce n'est évidemment pas pour faire stresser les autres studios. Strauss Zelnick, CEO de Take-Two Interactive, a expliqué la raison de cette stratégie lors d'un entretien avec Bloomberg.

Le grand patron du studio d'édition explique lors de l'interview que plus l'attente de la révélation de la date de sortie est longue, plus la hype des joueurs est intense :

L'attente pour ce titre est peut-être la plus grande que j'aie jamais vue pour un titre de divertissement, et j'ai déjà travaillé dans ce domaine à plusieurs reprises, et j'ai œuvré dans tous les secteurs du divertissement. Et nous voulons maintenir l'attente et l'enthousiasme.

Strauss Zelnick explique également que la campagne promotionnelle autour de GTA 6 devrait être plutôt courte, un choix là encore très stratégique :

Nous avons des concurrents qui annoncent leur calendrier de sortie des années à l'avance, et nous avons constaté qu'il est préférable de fournir des supports marketing relativement proches de la date de sortie afin de créer cet enthousiasme, tout en équilibrant cet enthousiasme avec une attente non satisfaite. Nous n'y parvenons pas toujours, mais c'est ce que nous essayons de faire.

Si la date de sortie de Grand Theft Auto VI reste un mystère, c'est donc bien par choix, et non parce que Rockstar est en retard sur le développement. Autant dire que les autres studios vont continuer de suer encore quelques mois en attendant, comme les joueurs, de découvrir cette date de lancement. Le suspense est à son comble.

