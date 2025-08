Formula Legends dévoile sa date de sortie avec une surprise et de belles nouveautés

3DClouds développe actuellement Formula Legends, un jeu de course avec des F1, mais sans la licence officielle de la FIA. Le développeur italien, basé non loin de Monza, doit donc se passer des pilotes, des circuits et des sponsors réels, mais le titre reste quand même très prometteur pour les amateurs de jeux de courses.

Quand sortira Formula Legends ?





Cette semaine, 3DClouds annonce que la date de sortie de Formula Legends est fixée au 18 septembre 2025 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et Nintendo Switch 1. Le titre avait eu droit à une démo sur ordinateurs pendant le Steam Néo Fest, les retours étaient positifs, mais les développeurs veulent aller encore plus loin. 3DClouds a en effet annoncé que Formula Legends aura droit à une caméra dans le cockpit et à un mode Photo.

La démo de Formula Legends de retour





Si vous n'aviez pas de PC pour essayer le jeu de course à l'époque, bonne nouvelle, la démo de Formula Legends fait son retour sur PC et débarque sur le PlayStation Store et le Microsoft Store dès aujourd'hui. Les joueurs sur Switch devront patienter jusqu'au 14 août pour découvrir la démo sur l'eShop.

Combien coûtera Formula Legends ?





Formula Legends sera vendu au prix de 19,99 €, uniquement au format numérique. Le titre sera notamment disponible sur GOG.com, vous pouvez sinon retrouver des cartes PSN prépayées sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

