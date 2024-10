S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy avance sa date de sortie sur Switch !

Lors du Nintendo Direct: Partner Showcase en août dernier, GSC Game World avait dévoilé un portage de S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy pour Switch. La compilation de la trilogie est déjà disponible sur PC, PS4 et Xbox One, mais elle doit arriver sur la console de Nintendo en novembre prochain.

Aujourd'hui, GSC Game World publie une nouvelle bande-annonce de gameplay de S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy pour Switch, dévoilant la date de sortie précise. Le lancement ne se fera pas en novembre prochain, mais pas de panique, aucun report n'est à signaler. Au contraire, S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy sortira sur Switch en avance, le 31 octobre 2024. Les joueurs pourront profiter des trois jeux avec une visée au gyroscope, des commandes tactiles, des graphismes affinés et une jouabilité adaptée aux modes Portable ou TV.

La compilation sera vendue 39,99 € sur l'eShop, mais les joueurs auront également la possibilité d'acheter à l'unité S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky et S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat contre 19,99 € chacun. Vous pouvez acheter des cartes prépayées eShop sur Amazon, Cdiscount et Fnac.