Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, enfin une annonce qui va réjouir tous les joueurs

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard a été un énorme carton commercial l'année dernière, cumulant plus de 22 millions d'exemplaires vendus sur PC, PlayStation, Xbox et Switch. Mais Warner Bros. Games et Avalanche Studios n'ont pas annoncé d'extension ou de DLC pour surfer sur ce succès, les joueurs ont simplement eu droit à une grosse mise à jour gratuite cet été.

D'après certaines rumeurs, une version Director's Cut serait en développement chez un étonnant studio, mais le CFO de Warner Bros. Discovery veut quelque chose de plus concret. Comme le rapporte Variety, Gunnar Wiedenfels veut une suite à Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, et vite :

De toute évidence, un successeur à « Hogwarts Legacy » est l’une des plus grandes priorités dans deux prochaines années à venir. Il y a donc certainement une contribution significative à la croissance de cette activité (de jeux) dans notre perspective stratégique.

Si le jeu de rôle dans l'univers de Harry Potter a rencontré un gros succès, permettant à Warner Bros. de s'en mettre plein les poches, le studio a beaucoup perdu l'année suivante avec Suicide Squad: Kill the Justice League, qualifié de « ratage » par Gunnar Wiedenfels. L'éditeur a récemment lancé Harry Potter : Champions de Quidditch, un jeu de sport bien moins ambitieux, il est encore trop tôt pour savoir si les ventes sont bonnes, mais une suite à Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard serait le meilleur moyen de s'assurer une réussite commerciale avec cette franchise.

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est disponible sur PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, vous pouvez l'acheter contre 28,99 € sur Amazon.