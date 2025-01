Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, une grosse annonce qui va métamorphoser le jeu

Énorme succès de l'année 2023, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard n'a pas eu droit à des DLC ou à une extension. Warner Bros. Games et Avalanche Software se sont contentés de mises à jour gratuites, bien que des rumeurs laissent entendre qu'une Definitive Edtion avec du contenu additionnel soit dans les tuyaux. Cependant, voilà que les studios font une annonce qui va ravir les joueurs PC :

Avalanche Software annonce l'arrivée d'un Kit Créateur pour créer des mods de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard sur PC. L'outil, accessible gratuitement sur l'Epic Games Store, permettra aux fans de réaliser un tas de modifications, que ce soit l'apparence du balai ou du personnage, mais également de créer des quêtes inédites et des donjons additionnels. Voilà qui devrait inciter pas mal de joueurs à relancer une partie pour découvrir tout cela. Bon, les internautes n'ont pas attendu l'arrivée du Kit Créateur pour réaliser des mods, mais cet outil promet d'être plus simple à utiliser par les créateurs et les fans pourront bien plus simplement installer ces mods dans leur jeu.

Le Kit Créateur et les mods seront disponibles le 30 janvier prochain dans Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, en même temps qu'une mise à jour pour PC. Si vous n'avez pas encore le jeu dans l'univers de Harry Potter, il est disponible contre 53,99 € sur Gamesplanet.