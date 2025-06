Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard résume ses améliorations sur Switch 2 en vidéo

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard compte plus de 34 millions d'exemplaires vendus sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, aucune extension ne sortira, mais Warner Bros. veut évidemment une suite. En attendant, le développeur Avalanche Software s'est allié à Krome Studios pour porter le jeu de rôle d'action en monde ouvert sur la nouvelle console de Nintendo.

Les studios lancent aujourd'hui la version Switch 2 de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, qui propose « des graphismes et une ambiance sonore améliorés », une exploration sans temps de chargement, des vitesses de vol sur balai plus rapides, une résolution optimisée et la prise en charge du DLSS. En plus de cela, il est possible de jouer en utilisant les Joy-Con 2 en mode souris. Côté contenu, c'est la même chose, l'aventure se déroule dans les années 1800, bien avant Harry Potter et Voldemort, nous suivons un jeune élève débarquant directement en cinquième année à Poudlard pour apprendre les bases de la sorcellerie.

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est disponible sur Nintendo Switch 2 contre 59,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc, sous forme de carte clé de jeu.