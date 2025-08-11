Turtle Beach dévoile l'Airlite Fit, un casque abordable pour Switch 2

Un nouveau casque filaire pour la Switch 2





Le fabricant PDP a été racheté l'année dernière par Turtle Beach, mais ce dernier ne compte pas mettre aux oubliettes les périphériques stars du constructeur. La firme lance aujourd'hui l'Airlite Fit, un casque filaire sous licence officielle Nintendo Switch 2. Turtle Beach rappelle au passage que « le casque Airlite original figurait parmi les trois casques les plus vendus pour les consoles Nintendo Switch par PDP ».

Le casque Airlite Fit adapté à la Switch 2





Ce casque n'est en fait pas si nouveau, Turtle Beach avait déjà relancé l'Airlite Fit pour Switch 1 en début d'année, mais il est cette fois sous licence officielle Switch 2, avec des couleurs rappelant la nouvelle console de Nintendo et « la même légèreté, le même confort et la même immersion sonore que les autres modèles de la gamme ». Voici ce qu'il faut savoir sur l'Airlite Fit :

Les joueurs vont profiter d’un confort et d’une expérience de jeu incomparable grâce au nouveau casque gaming filaire Turtle Beach Airlite Fit pour Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Conçu en interne et sous licence officielle, ce casque offre un son exceptionnel grâce à des haut-parleurs de 40 mm de très haute qualité, garantissant une expérience immersive aux joueurs occasionnels comme aux compétiteurs. Les coussinets en jersey tricoté de haute qualité offrent un confort incroyable, permettant aux joueurs d'entendre chaque son aigu et grave tout en bloquant efficacement les bruits extérieurs. Le microphone intégré, élégant et antibruit, garantit une communication vocale parfaitement claire et peut être relevé pour couper le son. Grâce à sa prise audio 3,5 mm, le casque est entièrement compatible avec tous les systèmes Nintendo Switch.

Où acheter le casque Airlite Fit pour Switch 2 ?





Le casque filaire Turtle Beach Airlite Fit pour Switch 2 est disponible en précommande à 24,99 € sur Amazon, il sera disponible le 3 septembre prochain.