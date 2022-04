Turtle Beach présente le casque sans fil Stealth 700 Gen 2 Max

Turtle Beach n'en finit pas de dévoiler de nouveaux casques pour gamers, toujours en lorgnant du côté des utilisateurs de Xbox. Après les Stealth 600 Gen 2 Max et USB, le constructeur présente un nouveau modèle sans fil, le Stealth 700 Gen 2 Max, sous licence officielle Xbox, même s'il est compatible avec d'autres appareils.

Le Stealth 700 Gen 2 Max fonctionne en effet sur Xbox Series X|S et Xbox One à l'aide d'un adaptateur sans fil USB à brancher sur la console, mais les utilisateurs peuvent également passer par le mode Bluetooth pour l'utiliser sur un PC, une PS4, une PlayStation 5, une Switch ou un smartphone sous iOS ou Android. Côté batterie, Turtle Beach promet 40h d'autonomie et une charge rapide de 15 minutes pour retrouver huit heures d'utilisation. Pour le son et l'ergonomie, nous avons une spatialisation 3D avec des haut-parleurs Nanoclear de 50 mm, des coussinets à mémoire de forme Aerofit, sans oublier les Superhuman Hearing et ProSpecs pour faciliter le port du casque avec des lunettes.

Le Stealth 700 Gen 2 Max de Turtle Beach sera disponible à partir du 8 mai 2022, contre 199,99 €, en Bleu Cobalt ou Noir. Vous pouvez sinon déjà retrouver le Stealth 300 à 69,59 € sur Amazon.