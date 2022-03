Turtle Beach dévoile ses casques sans fil Stealth 600 Gen 2 Max et USB

Turtle Beach avait lancé il y a quelques années le Stealth 600 Gen 2, un casque sans fil pour gamers abordable et plutôt sympathique. Mais le constructeur est déjà de retour avec deux nouveaux modèles, les Stealth 600 Gen 2 Max et Stealth 600 Gen 2 USB, des casques toujours sans fil pour les joueurs sur ordinateurs et consoles.

Le Stealth 600 Gen 2 Max est ainsi un casque multiplateforme, compatible PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, avec une autonomie de 48 heures, tandis que le Stealth 600 Gen 2 USB n'est compatible qu'avec les PC et Xbox, avec une batterie tenant 24 heures. Voici une brève présentation des deux modèles :

Stealth 600 Gen 2 Max

Le Stealth 600 Gen 2 Max est un casque sans fil multiplateforme (Xbox, PlayStation, PC et Switch) proposant une autonomie incroyable et une restitution fidèle des sons. Sa batterie tenant plus de 48 h permet au casque de fonctionner des jours durant tout en garantissant une faible latence et une connexion sans faille grâce au dongle USB propriétaire de Turtle Beach. D'un simple clic, les joueurs peuvent passer d'une plateforme à l'autre et continuer à profiter d'un son sans-fil riche, des puissants haut-parleurs de 50 mm et d'une communication cristalline grâce à son micro. Les coussinets brevetés ProSpecs rendent quant à eux le port des lunettes plus confortable, tandis que l'accès instantané aux fonctionnalités Turtle Beach telles que le Superhuman Hearing améliore les performances des joueurs.

Le Stealth 600 Gen 2 MAX sera disponible en Noir, Midnight Red et Arctic Camo au prix public conseillé de 139,99 €.

Stealth 600 Gen 2 USB

Le Stealth 600 Gen 2 USB est un casque sans-fil compatible sur les plateformes Xbox et proposant une haute qualité de son et de communication. Sa batterie de 24 h réduit le nombre de recharges nécessaires pour continuer à jouer, tout en garantissant une faible latence et une connexion sans faille grâce au dongle USB propriétaire de Turtle Beach. Les joueurs profiteront d'un son riche, de puissants haut-parleurs de 50 mm et d'une communication cristalline grâce à son micro. Les coussinets brevetés ProSpecs rendent quant à eux le port des lunettes plus confortable, tandis que l'accès instantané aux fonctionnalités Turtle Beach telles que le Superhuman Hearing améliore les performances des joueurs.

Le Stealth 600 Gen 2 USB sera disponible en Noir ou en Blanc au prix public conseillé de 99,99 €.