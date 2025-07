PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en août 2025 dévoilé et, sans mentir, c'est un très bon mois

Les jeux offerts du PlayStation Plus d'août 2025 déjà connus





Les habitudes de communication de Sony Interactive Entertainment sont changeantes dernièrement. En effet, après avoir annoncé les jeux offerts de juillet en plein après-midi et sans prévenir la fois précédente, c'est cette fois un mardi qui a été choisi, sans raison apparente. Quoi qu'il en soit, les trois titres d'août que les abonnés du PlayStation Plus vont pouvoir ajouter à leur bibliothèque dans le cadre de leur souscription sont désormais connus. Il y a toutefois quelque chose qui ne change pas du mois dernier, c'est la qualité des productions proposées, avec une tête d'affiche qui devrait ravir plus d'un joueur.

L'heureux élu n'est autre que Lies of P, le Souls-like avec Pinocchio de Round8 Studio et Neowiz Games vendu à plus de 3 millions d'exemplaires et qui a eu droit en juin à une préquelle sous forme d'extension baptisée Lies of P: Overture. Pour l'accompagner, nous avons d'un côté DayZ, la simulation de survie post-apocalyptique hardcore et multijoueur de Bohemia Interactive, et de l'autre My Hero One's Justice 2. Avec My Hero Academia: All's Justice qui a été dévoilé en début de mois, ce n'est étonnant que son prédécesseur ait droit à ce traitement.

Il sera possible de les récupérer à partir de mardi prochain, le 5 août 2025, et ce jusqu'au 1er septembre.

Les sorties du PlayStation Plus pour août 2025

Diablo IV Jusqu'au 4 août

Supports : PS5 et PS4 The King of Fighters XV Jusqu'au 4 août

Supports : PS5 et PS4 Jusant Jusqu'au 4 août

Support : PS5

Les entrées du PlayStation Plus pour août 2025

Lies of P À partir du 5 août

Supports : PS5 et PS4 DayZ À partir du 5 août

Support : PS4 My Hero One's Justice 2 À partir du 5 août

Support : PS4

Si vous souhaitez vous abonner, des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.

Lire aussi :