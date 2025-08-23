Warhammer 40,000: Dawn of War IV annoncé avec du gameplay et une période de sortie

Warhammer 40,000: Dawn of War IV annoncé en vidéo





La semaine dernière sortait Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition, une version modernisée du jeu de stratégie en temps réel culte de Relic Entertainment. Mais les fans vont prochainement avoir un opus totalement inédit à découvrir. Lors de la gamescom 2025, nous avons eu droit à la première bande-annonce de Warhammer 40,000: Dawn of War IV, édité par Deep Silver et développé par KING Art Games, déjà derrière le sympathique Iron Harvest.

Toutes les infos sur Warhammer 40,000: Dawn of War IV





Vous pouvez découvrir ci-dessus la première bande-annonce de Warhammer 40,000: Dawn of War IV, avec une cinématique en images de synthèse, mais aussi des extraits de gameplay. Voici ce qu'il faut savoir sur le RTS :

Le roi des RTS est de retour, plus impressionnant que jamais



Warhammer 40,000: Dawn of War IV marque un retour triomphal aux sources de la franchise, avec la construction classique de bases, de grandes armées et un gameplay stratégique approfondi. Le tout est mis en valeur par des innovations et un nouveau scénario se déroulant sur la planète emblématique Kronus, environ 200 ans après les événements de Dawn of War: Dark Crusade. Caractéristiques : Quatre factions distinctes et entièrement jouables : les Space Marines, les Orks, les Nécrons et l'Adeptus Mechanicus. Chacune des quatre factions de Dawn of War IV dispose d'une campagne distincte qui raconte un aspect différent de l'histoire globale, avec un total de plus de 70 missions.

: les Space Marines, les Orks, les Nécrons et l'Adeptus Mechanicus. Chacune des quatre factions de Dawn of War IV dispose d'une campagne distincte qui raconte un aspect différent de l'histoire globale, avec un total de plus de 70 missions. Campagnes solo étendues et autres modes de jeu : escarmouche, coopération, multijoueur compétitif, ainsi que le retour du mode Last Stand, très apprécié des fans. Dans chacun des modes du jeu, les joueurs construisent des bases, prennent le contrôle des commandants de leur faction, rassemblent des ressources et commandent des unités pour écraser les forces ennemies. Le meilleur du storytelling légendaire de Warhammer : co-écrit par le légendaire romancier de chez Black Library, John French, chaque faction dispose de sa propre intro cinématique en CGI, avec environ 40 minutes de cinématiques. Les campagnes comportent des éléments non linéaires et optionnels, offrant une rejouabilité aux joueurs qui souhaitent explorer chaque aspect de cette saga épique.

: co-écrit par le légendaire romancier de chez Black Library, John French, chaque faction dispose de sa propre intro cinématique en CGI, avec environ 40 minutes de cinématiques. Les campagnes comportent des éléments non linéaires et optionnels, offrant une rejouabilité aux joueurs qui souhaitent explorer chaque aspect de cette saga épique. Le plus grand Dawn of War au lancement : quatre factions distinctes, plus de 10 commandants jouables, plus de 110 unités/bâtiments, dont beaucoup sont personnalisables, un éditeur intégré pour tous les contenus créés par les joueurs et un outil de peinture pour la personnalisation des unités.

: quatre factions distinctes, plus de 10 commandants jouables, plus de 110 unités/bâtiments, dont beaucoup sont personnalisables, un éditeur intégré pour tous les contenus créés par les joueurs et un outil de peinture pour la personnalisation des unités. L'innovation associée à des mécanismes RTS classiques : incluant le tout nouveau Combat Director, un spectacle de combat au corps à corps d'un niveau exceptionnel.

Quand sortira Warhammer 40,000: Dawn of War IV ?





Warhammer 40,000: Dawn of War IV n'a pas encore de date de sortie précise, le titre est attendu en 2026, sur PC via Steam. En attendant, vous pouvez retrouver Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition à 24,19 € sur Gamesplanet.