Warhammer 40,000: Dawn of War IV présente les Space Marines Dark Angels en vidéo

Deep Silver et KING Art Games sont fiers d'annoncer que Warhammer 40,000: Dawn of War IV a été officiellement reconnu comme l'un des titres les plus attendus de 2026 par PC Gamer. Pour marquer cet événement, les joueurs vont avoir l'opportunité de découvrir un aperçu de la campagne narrative principale, co-écrite par le très célèbre romancier de la Bibliothèque Interdite, John French. Il atteindra son paroxysme avec les chapitres de Space Marines Dark Angels, la première légion, répondant à l'appel des Blood Ravens à leurs heures les plus sombres.

Une guerre épique se déroule sur Kronus





Le trailer débute en montrant comment les Blood Ravens, sous le commandement du Capitaine Cyrus et du Chef Archiviste Jonah Orion, sont entrés en orbite autour de Kronus, au début du jeu. Après un combat orbital intense avec le chef de guerre Gorgutz et ses Orks, les deux factions se retrouvent à la surface de la planète où Guzcutta, le second commandant Ork, les attend déjà.

Ailleurs sur Kronus, la Technoarchéologue Potentia Delta-9 explore la planète à la recherche de ses connaissances perdues, tandis que le Chronomancien Thothmek lance l'invasion des Nécrons, réveillant les tombes endormies.

Les forces de l'Imperium sont assiégées de toutes parts, leur dernière position faiblit et leurs lignes sont sur le point de tomber... du moins, jusqu'à ce que, au moment crucial, il devienne évident qu'elles ne sont pas seules : les Dark Angels arrivent.

Les Dark Angels





Pour la première fois dans l'histoire de Dawn of War, les joueurs ne se contenteront pas d'incarner un seul chapitre de Space Marines, mais deux. Les Dark Angels sont l'une des deux factions de Space Marines dans Dawn of War IV et sont une faction entièrement jouable dans tous les modes de jeu. Informations clés :

Au cours de la campagne Space Marines, les joueurs mèneront des missions à la tête des Blood Ravens et des Dark Angels , et pourront choisir les missions auxquelles ils souhaitent participer.

, et pourront choisir les missions auxquelles ils souhaitent participer. Les Dark Angels ont leurs propres commandants jouables pour la campagne Space Marines : le Maître de la Compagnie Astoran et le Chapelain Ezrael.

Les Dark Angels ont leur propre histoire et leur propre identité. En tant que Space Marines, ils partagent les mêmes stratégies, tactiques, équipements et armes, tout en conservant les caractéristiques et les capacités propres à leur chapitre.

Alors que les Blood Ravens sont souvent engagés dans des conflits de moindre échelle, requérant finesse tactique et, parfois, discrétion, les Dark Angels déploient toute leur puissance sur les plus grands champs de bataille. Frappes de précision contre guerre totale.

Alors que la saga atteint son point culminant, Lion El'Jonson lui-même descend sur le champ de bataille, offrant aux joueurs, pour la toute première fois, la chance de manier la puissance légendaire d'un primarque Space Marine dans un final inoubliable.

Kronus est un monde en ruines et l'avenir est incertain. Mais une chose est sûre : la guerre est de retour à Kronus.

En attendant la sortie de Dawn of War IV, à une date encore inconnue, vous pouvez retrouver Warhammer 40,000: Dawn of War III à 35,99 € sur Gamesplanet.