TEST Bob l'éponge: les Titans des marées, un océan de non-sense maîtrisé, mais...

Une aventure toute fraîche sortie de l’océan





Bob l'éponge: les Titans des marées nous replonge dans les profondeurs les plus déjantées du jeu de plateforme façon Bikini Bottom. Cette nouvelle aventure repart sur les bases solides de Bob l'éponge : Bataille pour Bikini Bottom - Réhydraté et de Bob l'éponge : The Cosmic Shake, tout en injectant suffisamment de nouveautés pour garder la nageoire fraîche. Le point de départ est d’ailleurs d’une absurdité délicieuse : un coup de gueule monumental entre le Roi Neptune et le Hollandais Volant qui finit, comme souvent, par plonger Bikini Bottom dans le chaos le plus total. À nous, donc, de sauver les meubles avec Bob, Patrick et toute la bande, dans un titre coloré, rigolo, parfois un peu bruyant... mais qui déborde de bonne volonté.

Bob l'éponge: les Titans des marées n’est pas un titre pensé pour impressionner techniquement.

Pour commencer avec ce qui saute aux yeux dès le départ, sachez que les graphismes de Bob l'éponge: les Titans des marées nous plongent immédiatement dans un Bikini Bottom qui respire l’énergie du dessin animé. Les couleurs explosent dans tous les sens, avec ces teintes pastel totalement assumées qui donnent l’impression de traverser un paquet géant de bonbons aquatiques. Les environnements ont bénéficié d’un vrai soin. Mais encore ? Le Crabe Croustillant brille comme un fast-food prêt pour une cérémonie, et chaque zone raconte quelque chose visuellement. Les animations de Bob et Patrick sont excellentes, pleines de mimiques, de petits rebonds absurdes et de détails qui raviront les fans de la série. C’est un jeu qui aime rappeler que l’univers de Bob L’Éponge n’a jamais peur d’en faire trop, et ça fonctionne.

Cela dit, cette débauche visuelle s’accompagne parfois d’une certaine agitation qui nuit à la lisibilité. Certaines scènes semblent vouloir dérouler trois idées graphiques à la fois, ce qui donne un joyeux bazar où les effets lumineux s’entrechoquent. Le titre abuse parfois des transitions brusques, notamment dans les cinématiques où une coupure « trident dans l’eau » peut survenir sans prévenir. Quelques éléments semblent aussi se superposer de manière un peu brute, comme si certains assets avaient décidé de s’incruster dans le décor en mode sauvage. Nous avons aussi remarqué un peu de clipping dans les parages... Rien qui gâche véritablement l’expérience, mais suffisamment pour rappeler que la série mise avant tout sur le spectacle coloré plutôt que sur la finesse visuelle millimétrée.

Malgré ces imperfections, l’identité visuelle reste un véritable atout. Nous sentons que la direction artistique cherche constamment à rester fidèle à l’essence du cartoon, quitte à surjouer l’exagération à chaque coin de rue. Chaque niveau propose une personnalité forte, des idées de mise en scène malicieuses et des points de vue qui donnent envie de ralentir la course juste pour regarder les détails. Les jeux d’ombres et de lumières, bien que parfois un peu trop appuyés, apportent une ambiance unique à chaque zone. Bob l'éponge: les Titans des marées n’est pas un titre pensé pour impressionner techniquement, mais il réussit ce qu’il vise, à savoir offrir un univers cartoon cohérent, vivant, et surtout amusant à parcourir, même quand le chaos visuel menace de déborder du bocal.

Notation Verdict 14 20